- Momentul in care elicopterul patronului de la Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, s-a prabusit in apropierea stadionului "King Power", a fost surprins de camerele de supraveghere. Imaginile au fost facute publice.

- Lumea fotbalului a primit noaptea trecuta o veste socanta! Cu toate ca in ziua incidentului, autoritatile straine au dat de inteles ca atat presedintele Vichai Srivaddhanaprabha, cat si fiica sa, Voramas, au murit, se pare ca tanara nu se afla la bordul elicopterului care s-a prabusit langa stadionul…

- Vichai Srivaddhanaprabha obisnuia sa vina si sa plece de la stadionul echipei sale cu elicopterul. Sambata seara, elicopterul a parasit arena in jurul orei 20.30, dupa meciul Leicester - West Ham United, scor 1-1, din Premier League. Aparatul de zbor s-a ridicat chiar de pe terenul Stadionului King…

- Accidentul in care patronul lui Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, ar mai fi putut avea o victima. Este vorba despre antrenorul "Vulpilor", francezul Claude Puel, care a refuzat in ultima clipa sa urce la bordul elicopterului prabusit in parcarea stadionului King Power, sustin jurnalistii de la...

- Vichai Srivaddhanaprabha, patronul thailandez al clubului Leicester, se afla in elicopterul care s-a prabusit, sambata seara, langa stadionul echipei sale, dupa meciul cu West Ham United, au declarat pentru BBC surse apropiate familiei omului de afaceri.

- Elicopterul proprietarului clubului de fotbal britanic Leicester City s-a prabusit sambata seara in apropiere de stadionul din Leicester (centrul Angliei), a anuntat politia locala, relateaza AFP. Potrivit canalului de televiziune Sky Sports, care a difuzat imagini cu elicopterul in flacari, acesta…

- Tragedie în Anglia, sâmbata seara. Elicopterul patronului lui Leicester s-a prabușit în parcarea de lânga stadionul King Power, la scurt timp dupa fluierul final al meciului pe care "Vulpile" l-au terminat la

- Accidentul a avut loc in parcarea arenei, iar martorii oculari au spus ca imediat au aparut la fața locului mașini de poliție, ambunanțe și agenți de securitate. De obicei, Srivaddhanaprabha este luat cu elicopterul dupa fiecare meci acasa al lui Leicester, dar nu este confirmat inca faptul…