- Angajați chinezi ai firmei ASML, un producator care activeaza în industria semiconductorilor, au furat secrete comerciale, producând daune de sute de milioane de euro, scrie Reuters, citând ziarul financiar olandez Financieele Dagblad. Publicația Financieele Dagblad a condus…

- Ministerul algerian de Interne a eliberat autorizatii pentru 10 partide politice noi, transmite miercuri canalul de televiziune Ennahar, preluat de Reuters. Masura survine dupa sapte saptamani de manifestatii de protest in Algeria, care au dus la demisia presedintelui Abdelaziz Bouteflika…

- Satisfacut de raportul care a concluzionat ca nu exista nici o legatura între Moscova și echipa sa de campanie, Donald Trump și-a schimbat brusc parerea despre procurorul special, Robert Mueller, dupa ce i-a pus la îndoiala integritatea și legitimitatea investigației în mai multe rânduri,…

- Mai multi ministri importanti ai cabinetului britanic urmaresc sa o inlature pe Theresa May de la conducerea guvernului in urmatoarele zile, a scris sambata publicatia Sunday Times, deoarece strategia acesteia in privinta Brexitului este praf si pulbere cu doar cateva saptamani inaintea termenului…

- Trei dispozitive explozive de mica putere au fost depistate, marti dupa-amiaza, la aeroporturi si la o gara din Londra, anunta Politia antiterorista britanica, citata de site-ul agentiei Reuters.Cele trei dispozitive explozive au fost depistate in aeroporturile Heathrow si London City, precum…

- Arabia Saudita i-a retras cetatenia lui Hamza bin Laden, fiul fostului lider al Al-Qaida ucis de un comando american, Osama bin Laden, a anuntat Ministerul de Interne intr-un comunicat publicat de gazeta oficiala Umm al-Qura, relateaza Reuters. Departamentul de Stat al SUA a anuntat joi…

- Presedintele american Donald Trump a dat luni asigurari ca nu a "lucrat niciodata pentru Rusia", dupa dezvaluirile facute de New York Times privind lansarea, in 2017, a unei anchete a politiei federale americane (FBI) ce viza sa determine daca Trump a lucrat pentru Moscova, relateaza AFP si Reuters.…