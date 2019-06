O purtatoare de cuvant de la Pinewood Studios din Iver Heath, Buckinghamshire, a declarat ca incidentul este tratat ''cu maxima seriozitate''.

''Abordam aceasta problema cu maxima seriozitate. Am raportat incidentul la politie si ii sustinem in cadrul anchetei'', a declarat ea. Filmarile la cea de a 25-a productie a francizei care il are in centru pe celebrul spion britanic James Bond sunt in desfasurare la celebrele studiouri din vestul Londrei.

Printul Charles de Wales a efectuat joi o vizita la Pinewood Studios unde i-a intalnit pe actorii Daniel Craig si Ralph Fiennes si pe…