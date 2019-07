Stiri pe aceeasi tema

- Armata canadiana a declansat o ancheta asupra unui furt de date sensibile de catre un fost angajat al unui centru de cercetare, au anuntat marti surse concordante, informeaza AFP, potrivit agerpres.Potrivit televiziunii publice Radio-Canada, acest fost angajat civil, specializat in balistica…

Purtatorul de cuvant al ministrului…

- ''Teroristul Aymen Smiri (23 de ani), cautat de Ministerul de Interne, a fost impuscat in orasul Intilaka dupa ce a fost urmarit de unitati de securitate in seara aceasta'', se arata intr-un comunicat al ministerului. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Sofiene Zaag, a declarat pentru…

- Universitatea Spiru Haret, in calitate de coorganizator, va gazdui cea de-a 2-a Conferinta Europeana One Health in cadrul modernului complex al universitatii. Detaliile asupra desfasurarii conferintei se gasesc pe site-ul evenimentului: onehealthevents.e u Conceptul „One Health” impune sinergismul…

- La Montreal a fost ridicata miercuri starea de urgenta, decretata in urma cu aproape doua saptamani, in urma inundatiilor fara precedent care au afectat estul Canadei, potrivit primarului orasului, Valerie Plante, citata de AFP. "Ca urmare a nivelului apelor care a inceput sa scada, am…

- Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii (FLSC), in colaborare cu Centrul de Reusita Universitara din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava, continua „Dezbaterile academice in domeniul comunicarii si relatiilor publice din sistemul public administrativ, ...

- Primaria municipiului Aiud si Serviciul de Ajutor Maltez din Romania, filiala Aiud, organizeaza in data de 15 mai 2019, evenimentul „Ziua Familiei”, in cadrul caruia vor fi sarbatorite familiile care implinesc 50 de ani de la casatorie in anul 2019. In acest context, cuplurile casatorite in anul 1969,…

- Societatea Saint-Jean-Baptiste (SSJB), care militeaza pentru promovarea limbii si a culturii franceze, precum si pentru independenta provinciei Quebec, a spus ca decizia Canadei de a interzice accesul lui Puigdemont este ''absolut rusinoasa''. ''Canada actioneaza inca o data ca un complice…