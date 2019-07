Spionaj în Austria - Mandat de arestare pentru un spion rus Mandatul de arestare vizeaza 'un ofiter GRU' (serviciul de informatii militar rus), se arata intr-un comunicat al politiei si parchetului din Salzburg. Conform informatiilor furnizate in comunicat, cetateanul rus in varsta de 65 de ani se afla in contact cu un colonel din armata austriaca acuzat ca a fost informator al Moscovei incepand cu sfarsitul anilor 1980 si pana la arestarea sa in Austria, la sfarsitul anului 2018. Acest caz de spionaj a fost dezvaluit de cancelarul Sebastian Kurz in noiembrie 2018, cand intre Rusia si puterile occidentale se instalase un climat politic glacial… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

