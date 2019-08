Spionaj german. Anchetă abandonată: Are puţine şanse să-şi atingă…

Justitia austriaca a confirmat vineri ca a abandonat o ancheta asupra serviciilor secrete germane BND, acuzate ca ar fi spionat sistematic politicieni, organisme internationale si intreprinderi aflate pe teritoriul austriac, potrivit AFP.

Ancheta "a fost lasata de o parte pentru ca nu exista in prezent vreo pista care sa permita investigarea", a declarat agentiei franceze de presa purtatoarea de cuvant a procurorului sef al Vienei, Nina Bussek.



Potrivit reportajelor aparute in doua publicatii austriece in iunie 2018, numeroase tinte ar fi fost spionate de BND intre 1999 si 2006,…