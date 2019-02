Spion rus oprit pe aeroport Conform aceleiași surse ar fi vorba despre Oleg Kosolapov, seful Centrului „VOLK" din orasul Simferopol, Crimeea. Surse avizate au declarat pentru Deschide.md ca Oleg Kosolapov a ajuns sambata seara pe Aeroportul International Chisinau, cu cursa avia Moscova - Chisinau, dar acestuia i-a fost interzis accesul in Republica Moldova si a fost intors la Moscova cu o alta aeronava. Moment fierbinte Moment fierbinte Aceleasi surse nu exclud ca deplasarea lui Kosolapov la Chisinau ar avea ca scop pregatirea destabilizarii situatiei dupa scrutinul electoral, prin organizarea de manifestatii, violente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de polo a României a suferit marti, pe teren propriu, a treia înfrângere din grupa D a preliminariilor europene ale Ligii Mondiale, scor 7-11, cu campioana mondiala en-titre, Croatia, informeaza News.ro.Anterior, tricolorii au pierdut tot cu Croatia, scor 4-17, si cu…

- Nationala de polo a Romaniei a suferit marti, pe teren propriu, a treia infrangere din grupa D a preliminariilor europene ale Ligii Mondiale, scor 7-11, cu campioana mondiala en-titre, Croatia potrivit news.ro.Anterior, tricolorii au pierdut tot cu Croatia, scor 4-17, si cu campioana europeana…

- Naționala de volei feminin a Romaniei s-a calificat dramatic la Campionatul European, dupa victoria din Bosnia &Hertegovina, scor 3-2 (25-17, 19-25, 21-25, 25-17, 15-9), printre protagonistele reprezentativei “tricolore” regasindu-se Ioana Baciu și Nneka Onyejekwe, ambele de la Volei Alba Blaj! Astfel…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pune la dispozitie Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2018, pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani care se deplaseaza in strainatate in urmatoarea perioada, informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate,…

- Acesti angajati au raportat cateva motive pentru care au preferat sa desfasoare activitati independente: oportunitati convenabile (23%), continuarea unei afaceri de familie (16%), practica uzuala in domeniu (15%), ore de munca flexibile (11%), imposibilitatea de a gasi un loc de munca (11%) si la…

- Peste jumatate dintre europeni doresc ca mai putini imigranti sa se mute in tarile lor, conform unui sondaj Pew Research Center, publicat luni, scrie Politico, conform news.ro.Sondajul a fost efectuat pe cetateni din 10 tari UE – Grecia, Ungaria, Italia, Germania, Suedia, Polonia, Franta,…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Sport pentru Toti, in parteneriat cu Federatia Romana de Judo si European Judo Union, organizeaza in perioada 7-9 decembrie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, Campionatul European al Cluburilor la Judo – Liga Europei si Liga Campionilor (masculin…