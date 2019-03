Maria Butina, in varsta de 30 de ani, care a fost retinuta in iulie 2018 si de atunci se afla in arest, nu a facut nicio declaratie cand a comparut joi in fata tribunalului din capitala americana.

In decembrie, ea a recunoscut ca a conspirat cu un oficial rus si doi americani, din 2015 pana in momentul arestarii, pentru a se infiltra in Asociatia nationala a armelor de foc NRA si a crea canale neoficiale de comunicare, in incercarea de a determina o politica mai prietenoasa a Washingtonului fata de Moscova. NRA are legaturi stranse cu conservatorii americani si cu politicieni republicani,…