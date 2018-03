Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Aimee Iacobescu a murit la varsta de 71 de ani.In ultimii ani actrita s a luptat cu cancerul.A jucat zeci de roluri in piese si filme, dar Aimee Iacobescu va ramane in inimile iubitorilor de film cu rolul Domnitei Ralu, din seria filmelor cu haiduci. ...

- Nascuta in 1895, la Varșeț, in Banatul de Sud, Maria Balan a fost cea mai faimoasa spioana a noastra din timpul Primului Razboi Mondial. Prinsa de catre autoritațile autro-ungare, a fost condamnata, asemenea lui Mata Hari, la moarte prin impușcare. In noaptea in care se pregatea pentru executarea sentinței…

- Actorul indian Irrfan Khan, cunoscut pentru rolurile sale din blockbustere precum "Viata lui Pi/ Life of Pi" si "Vagabondul milionar/ Slumdog Millionaire", si-a anuntat vineri fanii ca a fost diagnosticat cu o tumora rara, informeaza AFP.

- Tanarul lucra pe un camion frigorific, iar miercuri in timp ce se deplasa pe autostrada A8 din Germania, in zona orașului Stuttgart, din cauza oboselii, a intrat in plin intr-un TIR parcat pe banda de urgența. Impactul a fost atat de puternic incat cabina mașinii lui Casian a fost strivita in totalitate,…

- O mama se lupta pentru viața fetiței ei de doar 9 ani. Ionela Coșareanu vrea cu disperare sa-și salveze copila, care urmeaza sa fie operata, dar nu are posibilitați. Jandarmeria Romana a publicat o scrisoarea femeii și spera ca ii o vor putea ajuta pe fetița ei. Tatal ei este plutonier major, iar jandarmii,…

- Te-ai intrebat vreodata daca esti pe lista norocosilor si vei avea un succes incredibil in viata? Pentru a afla daca zodia ta este cea care va "rupe" barierele succesului, citeste materialul de mai jos.

- Sansele ca trupul unui astronaut sa ramana in spatiu dupa ce moare, in viitorul apropiat, sunt tot mai mari, dupa ce agentii spatiale si companii private au anuntat misiuni pentru anii care urmeaza. Un biolog crede ca trupul neinsufletit ar trebui lasat acolo, deoarece poate da nastere la viata pe o…

- Inainte sa fie casatorita cu Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton ori Brad Pitt, Angie a avut o viața amoroasa tumultuoasa. Prima relație a avut-o la 14 ani, iar, peste ani, Angelina a descris-o ca fiind „la fel de intensa precum un mariaj”. Asta și pentru ca și-a amenințat mama ca renunța la școala…

- Viata lui Mircea Eliade combina doua extreme: indisciplinatul [1] adolescent miop [2] si profesorul de istorie a religiilor [3] … Renumele si, deloc intamplator, numele lui Eliade era asemanator cu cel al lui Ion Heliade Radulescu [4] … S-a nascut primavara, intr-o zi, spunea el, norocoasa: 13 martie…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin implinește 31 de ani. Cu aceasta ocazie, artista a facut un scurt bilanț al celor intamplate in viața și cariera sa. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a trecut prin momente dureroase anul trecut, dupa ce s-a separat de omul de afaceri Marcel…

- „Ce lovitura poate fi mai mare decat sa fii tradat de cei in care te increzi? Cand sora mea mi-a povestit ce se intampla sub ochii mei și mi-a dat chiar adresa unde puteam primi dovada ca iubita ma inșala, n-am vrut s-o iau in serios. Numai gandul ca aș putea-o suspecta ma ingrozea, ma durea, ma…

- Potrivit Irish Times , barbatul se numește Chuck Feeney, iar acum sta impreuna cu soția sa, Helga, intr-un apartament inchiriat in San Francisco, fara mașina și fara alte produse de lux. ”De fapt, el are chiar un ceas foarte draguț la mana. Este de plastic și costa aproximativ 15 dolari”, scrie Irish…

- Carmen Trandafir, care este casatorita cu comentatorul sportiv Emil Gradinescu, a lasat viața publica in urma pentru a se ocupa indeaproape de creșterea fetiței sale, astfel artista apare rar la TV. "Nu voit m-am retras, dar lucrez intr-un circuit inchis. Am inregistrat chiar și melodii noi,…

- Pe langa toate florile pe care le oferim femeilor este bine ca in ziua de 8 martie, sa spunem pentru cele mai dragi fiinte ale sufletului nostru si o rugaciune: „Dumnezeule, rugandu-ma Tie pentru tatal meu si pentru mama mea, implinesc una din cele mai sfinte datorinte, pe care Tu ai pus-o asupra mea…

- Lumea sportului timișorean e din nou in doliu in pragul primaverii. In aceasta dimineața s-a stins din viața Nicolae ”Elicopter” Carstov, cunoscut suporter al lui Poli Timișoara. El a dus o lunga lupta cu o boala necruțatoare. Nicolae Carstov a fost cunoscut de majoritatea fanilor timișoreni. Figura…

- Cu miracolele izbutite de Slatina si cu jocul celorlalte rezultate, Slobozia ajunsese sa traiasca periculos. Echipa pregatita de Gheorghe Covaciu ramasese la doar un punct peste locurile direct retrogradabile, iar in aceste conditii un succes cu Rapidul era necesar. A iesit un joc la baioneta, frumos…

- Cel puțin 25 de persoane au murit marți dupa ce autobuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in Bhavnagar, India. Autobuzul transporta mai multe persoanela o nunta, iar la un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului și a cazut in rau de la inalțimea de…

- In Romania, dupa disparitia dinamovistului Patrick Ekeng, sotia acestuia s-a plans, in mod repetat, ca a fost ignorata de sefii ros-albilor. In Italia, lucrurile stau altfel intr-un caz similar.

- Sunt fotografii pe lumea asta care fac obiectul unor expozitii si al unor premii. Mai sunt si altele despre care se spune ca fac cat o mie de cuvinte. Exista si actiuni duse la extrem, de amorul artei sau pentru a figura in Cartea Recordurilor. N-am auzit, insa, despre o fotografie care sa ne arate…

- Intr-o inregistrare audio difuzata de CNN si preluata de Reuters si DPA, se aude cum Trump spune despre omologul sau chinez: „Acum e presedinte pe viata, presedinte pe viata. Si e mare! Si, iata, a putut face asta. Cred ca e grozav. Poate ar trebui sa incercam si noi intr-o buna zi“.

- Interesul societatii fata de stilul de viata vegan a crescut, semn ca multi oameni se simt nevoiti sa se asigure ca ceea ce mananca le caracterizeaza personalitatea. Acest lucru se adatoreaza faptului ca perceptia societatii despre veganism s-a schimbat, scrie Quartz. Perceptia de moda veche…

- Romanița Iovan a fost insarcinata cu iubitul ei, dar a pierdut copilul. Aceasta a vorbit pentru prima oara, intr-un interviu acordat revistei VIVA!, despre cel mai delicat moment din viața acesteia. Designer-ul nu s-a casatorit cu Iulian Gogan, așa cum s-a spus, deși traiesc o frumoasa poveste de dragoste…

- Liviu Dragnea a dezvaluit care a fost motivul pentru care s-a razgândit în privința prezenței sale la consultarile cu președintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotrocnei. „Atunci când am spus ca nu vom mai avea consultari cu președintele Iohanis, nu mi-am imaginat ca…

- Invațaturile lui Osho pot fi reprezentate ca un mozaic haotic, compus din elemente de budism, yoga, taoism, filozofia greaca, sufism, psihologie europeana, tradiții tibetane, creștinism ș.a. intrețesute cu propriile sale puncte de vedere. Insuși Osho a spus ca nu are un sistem, deoarece sistemele…

- Viata lui Teodor Lupea, un baietel de numai 3 ani si 9 luni, depinde de 25.000 de Euro, bani pe care parintii nu ii au. Copilul a fost diagnosticat cu o hemipareza, care ii afecteaza inclusiv mainile, si trebuie operat in regim de urgenta, in Viena, la inceputul lui februarie, altfel risca sa ramana…

- Dan Gurney, unul dintre pionerii din Formula 1, a murit, la varsta de 86 de ani. El a fost unul dintre cei mai mari piloti de Formula 1 din anii ’60. Anuntul mortii sale a fost facut chiar de sotia lui, Evi, care a dat un comunicat presei. Dan Gurney a fost primul care a celebrat deschizand o sampanie…

- Campania „Viața din sangele meu” se desfașoara intre 16 și 18 ianuarie 2018 (orele 7:00-13:00), la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara. „Daca ne doare ca oamenii mor zilnic din lipsa de sange. Daca ne pasa de parinții ai caror ochi sunt tulburi de chinul sufletesc provocat…

- De regula, cand visezi animale, acestea dezvaluie sentimentele primare, comportamente si reactii. Sunt vise despre instincte pe care de cele mai multe ori le reprimi sau le subestimezi, iar sinele superior iti da semne ca vrea sa fie bagat in seama. Atunci cand visezi caini, ei ilustreaza…

- Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica „Artemia“ din Techirghiol a fost deschis in anul 2009, iar de atunci functioneaza la capacitate maxima. Astazi are cazati 124 de pacienti, cei mai multi au diagnosticul de retard psihic, de la moderat, pana la profund.

- Tatal vedetei s-a stins din viața in luna martie a lui 2016, iar Zana ii simte lipsa. Andreea Marin crede insa ca barbatul o ocrotește din Ceruri. Tatal Andreei Marin a murit cu doar cateva zile inainte de a implini 70 de ani, la inceputul lui martie, 2016. Acesta avea probleme cu inima și era bolnav…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata colegilor sai din PSD in care anunta ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, indiferent daca partidul il va desemna sau nu drept candidat in cadrul viitorului Congres.

- Dupa mica vacanța de la Cumpana dintre ani, iata reincepe activitatea prestigioasei instituții muzicale din Țara Barsei – Filarmonica brașoveana. Și demareza nu oricum. Ci prezentand vineri, 12 ianuarie 2018 de la ora 19.00, in Sala „Patria”, un Concert Simfonic Extraordinar Aniversar, ce se dorește…

- Monalisa Pandelea s-a stins din viata saptamana trecuta. Aceasta a fost condusa sambata pe ultimul drum si a lasat in urma ei multa durere si regrete. Prin munca pe care a depus-o, dar si prin felul ei, Monalisa si-a castigat respectul si pretuirea tuturor. La scurt timp dupa slujba de inmormantare,…

- Peste 200 de parinți ai copiilor din comuna Tiha Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, au protestat, duminica, in Mureșenii Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, unde vineri seara un tanar de 16 ani, a lovit trei grupuri de copii care ieșisera la colindat. Oamenii s-au adunat duminica in curtea gradiniței…

- Iata ce spun astrele pentru fiecare zodie in parte: BERBEC. Ești pe picior de plecare. Primești o oferta de munca, ceva de lucru sau iți vei face o prelungire de vacanța TAUR. Saptamana cu multe schimbari majore in viața. Bcurați-va ca dupa Boboteaza s-au schimbat apele. Se schimba…

- Printesa Diana a fost indragostita de George Michael! Dezvaluirea apare intr-un fragment dintr-o noua biografie a artistului. Potrivit autorului cartii, relatia de prietenie dintre cei doi ar fi luat nastere la Londra in timpul unui concert caritabil pentru bolnavii de SIDA.

- Imaginea durerii cumplite la o inmormantare. O fiica, rapusa de suferința, a fost forografiata in timp ce ducea sicriul celei care i-a dat viața. O femeie in varsta de 43 de ani din Irlanda de Nord a sfarșit in mod tragic in seara de Craciun. Femeia pe nume Jayne a incetat din viața in timp ce se s-a…

- ,,Cred ca BOR, mai ales dupa ofensiva din punct de vedere diplomatic de la final de an, va deveni unic vector atât de coagulare, cât și de influența în anul Centenarului Marii Uniri, un rol pe care numai un om l-a avut dupa 1989, strategic

- Scriitorul israelian de origine romana Aharon Appelfeld, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii israeliene, supravietuitor al Holocaustului, a decedat in timpul noptii la varsta de 85 de ani, au anuntat joi apropiatii, relateaza AFP. „Nu vrei sa fii un scriitor al mortii. Scrisul presupune…

- Istoria auto este impresionanta, mai ales daca vorbim despre istoria auto de la noi din tara. Am publicat mai multe articole despre masinile care populau strazile inainte de 1989, insa niciodata nu am scris despre viata unui sofer inainte de 1989. 0 0 0 0 0 0

- Horoscop 2018 Leu. Ai șanse deosebite pentru a-ți schimba viața in foarte bine pe tot parcusul anului 2018. Eclipsele din acest an, doua pe Semnul tau zodiacal, doua vizavi in Semnul Varsatorului și una pe Semnul Racului te vor influența puternic sa iei decizii majore care te vor duce pe noi direcții…

- Printre ele se numara obezitatea abdominala, nivelul trigliceridelor si al glicemiei. Iata cateva sfaturi pentru barbati, in ceea ce priveste amenintarile la sanatatea lor. Ce inseamna obezitatea abdominala pentru barbati Daca circumferinta abdomenului masoara mai mult de 102 cm, inseamna…