- Politia Romana este partener in programul educational national Scoala Sigurantei Tedi, program prin intermediul caruia elevii de clasa I isi insusesc informatii utile pentru siguranta personala. Initiat si organizat de Maspex Romania, in parteneriat cu Politia Romana si Ministerul Educatiei Nationale,…

- Regizorul american Steven Spielberg planuieste sa inceapa filmarile la cel de-al cincilea episod din saga de aventuri "Indiana Jones" anul viitor in Marea Britanie, potrivit revistei de specialitate Variety, citata de EFE. Spielberg a facut acest anunt cu prilejul premiilor Empire (Londra), unde a fost…

- Un razboi comercial 'nu este obiectivul nostru, dar nu ne temem de el. Trebuie sa fim pregatiti sa actionam in interesul SUA pentru a apara comertul liber si corect. Exista intotdeauna un risc cand faci asta', a spus acesta, dupa reuniunea din Argentina a G20, grupul tarilor bogate si al principalelor…

- Mihaela Radulescu a avut o experiența traumatizanta in vacanța, cand a vrut sa fie o mama cool și sa practice cot la cot cu fiul ei, Ayan, un sport e iarna cu care nu era familiarizata. Dupa ce s-a dat cu motoare, skijeturi, tiroliene și elicoptere și a-ncercat toate experiențele extreme care nu cer…

- Regizorul Steven Spielberg, laureat cu Oscar si cunoscut pentru filme ca "Falci", "E.T. Extra-Terestrial", "Jurassic Park", "Lista lui Schindler" si mai nou "The Post", va fi distins cu premiul David di Donatello pentru intreaga cariera la cea de-a 62-a editie a premiilor Academiei de film italian,…

- Regizorul american laureat cu Oscar, Steven Spielberg, va fi distins cu premiul David di Donatello pentru intreaga cariera de Accademia del Cinema Italiano (ACI), la cea de-a 62-a editie a recompenselor cinematografice italiene, ce va avea loc pe 21 martie la Roma, au informat organizatorii citati de…

- VACANTA DE PASTE 2018. Vacante scolare 2018: 31 martie – 10 aprilie 2018 – vacanta de primavara/vacanta de Paste 15 iunie – 9 septembrie 2018 – vacanta de vara. Cand incepe VACANTA DE PASTE 2018. Vacanta de vara va incepe in 16 iunie si se va incheia pe 9 septembrie 2018. Pentru…

- Volkswagen nu mai produce Beetle. Volkswagen a anunțat ca nu va mai produce celebra mașina care a scris istorie in Europa și nu numai, al carei design va fi recunoscut de multe generații de acum incolo.

- UE pregatește un pachet de masuri de raspuns la taxele vamale introduse de Statele Unite la importurile de oțel și aluminiu. Adevarata lovitura ar putea fi insa nu taxarea motocicletelor americane sau a bourbon-ului, masuri planificate de UE, ci impozitarea veniturilor, nu a profiturilor ca in prezent,…

- Cea mai mare și populara stațiune bulgareasca de la malul Marii Negre, Nisipurile de Aur este un adevarat magnet pentru turiștii romani atrași de mirajul sejururilor all inclusive in resorturile excelente de la malul marii, dar și pentru posibilitațile numeroase de petrecere a timpului liber. Viziteaza…

- Cu o seara inainte de decernarea Premiilor Oscar 2018, a avut loc, tot la Los Angeles, ceremonia de premiere Zmeura de Aur 2018, ajunsa la ediția cu numarul 38. Premiile Zmeura de Aur au fost pentru prima data acordate in anul 1981 și sunt opusul premiilor Oscar, desemnand cei mai slabi actori, scenariști,…

- In 2018, Lenovo a prezentat la Mobile World Congress putine produse cu adevarat noi. Compania s-a concentrat insa pe gama de laptop-uri convertibile Yoga si pe cateva accesorii pentru gama de smartphone-uri Moto Z, insa a vorbit si despre cateva noi tehnologii pentru smart home, capabile sa fie controlate…

- Dragoș Buliga, regizorul serialului „Las Fierbinți”, a caștigat marele premiu la un festival din America. Producția cu care a caștigat il are in rolul principal pe Armand Assante. Scenariul este scris de Octav Gheorghe, fost publicitar, care a lucrat la marile show-uri ale Pro TV și și-a pus semnatura…

- Apple iși deschide clinici private de sanatate sub brandul AC Wellness, unde angajații sai vor beneficia de cele mai noi tehnologii in domeniu. In același timp, compania va testa in noi dispozitive și servicii, scrie libertatea.ro.

- Eduard Vigu, tanarul din București care face cumparaturi gratis pentru vecinii batrani și bolnavi din blocul in care locuiește. Barbatul spune ca vrea sa le dea o mana de ajutor celor care nu pot ieși din casa pentru a-și cumpara cele necesare, prin viscol și vant. Eduard Vigu este instructor de fitness…

- ATENTIE! O creanga uscata, de mari dimensiuni, dintr-un arbore de pe marginea aleii de intrare in parcul dendrologic, sta sa cada. La cea mai mica adiere de vant se poate desprinde si poate produce accidente nedorite. Trecatorii care intra in parcul dendrologic dinspre Spitalul Municipal sunt rugati…

- Federatia germana de patinaj (DEU) a anuntat ca sustine alegerea muzicala facuta de Nicole Schott in programul liber din cadrul concursului feminin de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, si anume, coloana sonora a filmului ''Lista lui Schindler''. "A ales…

- Multe companii de tehnologie din China se bat de la egal la egal cu rivalele din Vest, atat la venituri, cat si la numarul de utilizatori. Printre acestea se numara Tencent, companie numita si „Facebook din China", Xiaomi („Apple din China"), Alibaba („Amazon din China") sau Huawei. Acestea sunt atat…

- Inteligența artificiala este folosita la creșterea porcilor in China, scrie Quartz . Mai exact, sistemele de recunoaștere faciala și vocala dezvoltate de catre gigantul Alibaba, supranumit ”Amazon-ul Chinei”, sunt acum utilizate de Tequ Group, un conglomerat chinez, pentru creșterea a 10 milioane de…

- Scaderea masiva inregistrata de piata criptomonedelor care a sters aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea totala de piata a acestora in ultima luna, ar putea deveni din ce in ce mai agresiva, crede directorul global de cercetare investitionala al Goldman Sachs, potrivit Bloomberg.…

- Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" da startul inscrierilor in cadrul proiectului "Invatam la biblioteca". Asemeni programelor "Carticica pentru prichindei si copii mai maricei", respectiv "Biblioteca din Vacanta", proiecte cu multiple editii desfasurate pana in prezent, "Invatam la biblioteca"…

- Presedintele Partidului Socialist Maghiar (Magyar Szocialista Part - MSZP), Molnar Gyula, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca, intrucat peste 60% dintre unguri doresc schimbarea, daca socialistii vor castiga alegerile din luna aprilie vor relua sedintele comune ale Guvernelor…

- Mijlocasul Gabriel Torje a marturisit, vineri, in ziua in care a revenit la Dinamo, ca i-a fost dor de fanii echipei din Soseaua Stefan cel Mare si a precizat ca asteapta cu nerabdare derby-ul cu FCSB. "Mi-a fost dor de casa. Astazi, am semnat oficial si m-am intors acasa. Stiam ca o voi…

- Vineri, 9 februarie 2018, ora 18.30 are loc lansarea carții „Gustul cireșelor”, de Ștefan Manasia la libraria La Doua Bufnițe. Invitați, alaturi de autor vor fi Șerban Foarța, Tudor Crețu și Robert Șerban. Povestea „Gustul cireșelor” in cuvintele autorului: „Intre 22 august…

- Regizorul american Steven Spielberg va filma un remake al celebrului film ''West Side Story'', o adaptare dupa musicalul compus de Leonard Bernstein, si a demarat cautarea de talente pentru rolurile principale, informeaza vineri AFP. Lansata in 1961, prima versiune ''West Side Story'', realizata…

- Asta arata rezultatele unui chestionar al Ministerului Educatiei. Elevi, parinti si profesori au fost intrebati cum vor sa arate noul an scolar. Intr-o majoritate covarsitoare, 17 septembrie este data aleasa pentru inceperea scolii. Lista cu dorintele elevilor e insa, mult mai lunga.

- Regizorul american Steven Spielberg va filma un remake al celebrului film ''West Side Story'', o adaptare dupE musicalul compus de Leonard Bernstein, xi a demarat cEutarea de talente pentru rolurile principale, informeazE vineri AFP. LansatE în 1961, prima versiune ''West…

- „Wonder Woman”, James Franco si Steven Spielberg se numara printre marii absenti din lista nominalizarilor la Oscar 2018. Lungmetrajul „Wonder Woman” nu a fost deloc luat in calcul de Academia de film americana privind cursa pentru Oscar, desi a fost unul dintre cele mai profitabile filme ale anului…

- Premiera in sportul romanesc: Marius Gatlan și Flavius Craciun, bronz la Campionatul European de sanie pentru juniori din Germania. Doi tineri din Brebu, Prahova, Marian Gatlan si Flavius Craciun, legitimati la CSO Sinaia, membri ai lotului national de sanie, s-au clasat sambata pe locul al treilea…

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei.

- Zonele rurale din România care nu sunt deservite de retele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari cuprind 3.251 de localitati, cu o populatie totala de 939.438 de locuitori, arata datele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM), institutie care a publicat,…

- Hidrologii au emis, miercuri, un Cod Galben de inundatii, valabil pentru judetele Caras Severin si Timis, unde, din cauza topirii bruste a zapezii se pot produce viituri. Specialistii Institutului National de Hidrologie (INMH) au emis un Cod Galben de inundatii dupa ce au stabilit ca, din cauza incalzirii…

- Sarbatoarea Sf. Valentin se apropie, iar toti indragostitii sunt in febra pregatirilor. Va fi o sarbatoare deosebita pentru toata lumea, mai ales pentru ca dragostea pluteste in aer, insa pentru unele persoane lucrurile vor fi cu totul si cu totul speciale pentru ca vor primi intrebarea mult asteptata.

- Potrivit unor surse din interiorul partidului, senatorul Ecaterina Andronescu si-ar dori sa ajunga la Palatul Victoria. Insa, Andronescu ar putea sa nu aiba sprijinul taberei lui Dragnea, pentru ca prin discursul din CEX de luni a lasat sa se intrevada posibilitatea ca, in viitor, sa-l contracandideze…

- Dezvaluiri fara precedent despre viitoarea adversara a Simonei Halep. Aceasta a facut destainuiri socante din viata personala. Simona Halep o va intalni in primul tur de la Australian Open pe Destanee Aiava (17 ani), pozitia 193 in lume, reprezentanta gazdelor. Sportiva de la Antipozi are o poveste…

- Unul dintre cei mai cunoscuti blogeri culinari din Romania a realizat o lista cu alimentele care nu expira niciodata, cu conditia sa fie depozitate in conditii optime. In categoria alimentelor, bucatarul include si bauturile alcoolice tari.

- Primarul Cristi Misaila a inceput sa pregateasca lista strazilor pe care vor fi realizate lucrari de reparații anul acesta in municipiu. Impreuna cu specialiștii de la Investiții, primarul Misaila a inceput sa verifice starea in care se afla strazile din municipiu pentru a stabili…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates, scrie News.ro citand CNN Money.

- Secretul longevitatii: Remedii naturiste pentru o viata lunga Una dintre cele mai interesante rețete de preparare a unui remediu naturist impotriva durerilor reumatismale ne-a ramas de la Ilie Stamate, zis Mandau, cel mai varstnic barbat din Romania, care a murit in anul 1966 la varsta de 138 de ani.…

- Coreea de Nord i-a trimis Sudului lista de participanti la primele discutii dintre cele doua state rivale in mai mult de doi ani, a anuntat Seulul duminica, informeaza AFP. Aceste discutii...

- CNAS a publicat lista bolilor pentru care te duci direct la Urgența , fara sa ai nevoie de trimitere de la medicul de familie, in contextul in care circa 25% dintre aceștia nu au semnat prelungirea contractelor cu caselele de sanatate și nu mai au dreptul sa emita astfel de adeverințe.

- Consiliul Politic a batut in cuie organigrama Partidului Democrat, votind șefi noi pentru fiecare domeniu de activitate. Lista celor care vor fi responsabili de „afacerile interne ale PDM” a fost decisa la ședința din 14 decembrie. Potrivit surselor Deschide.MD, fostul ministru al Justiției, Vladimir…

- La nivel national, cea mai recenta victima a rujeolei este un bebelus de sase luni din judetul Neamt, fiind cel de-al 37-lea caz inregistrat de la debutul epidemiei. Potrivit specialistilor, copilul suferea de anemie si era neeligibil pentru vaccinare. Read More...

- Cele mai mari companii americane de tehnologie au avut un an record din punct de vedere financiar, dar la capitolul imagine a fost un an dezastruos, fiindca niciodata nu au fost atat de multe stiri negative despre ele. Subiectele au fost de o diversitate uluitoare, de la modul in care sunt tratate femeile…

- In 2018, angajații romani vor beneficia de 11 zile libere efective, dintr-un total de 14 zile libere legale. Asta deoarece prima zi de Paști și prima zi de Rusalii sunt intotdeauna duminica, iar 1 decembrie va fi, anul acesta, intr-o zi de sambata. Lista zilelor libere legale din anul 2018: 1 și 2 ianuarie,…