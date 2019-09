"Spidermanul francez", arestat după ce a escaladat un zgârie-nori din Frankfurt Alain Robert, supranumit "Spidermanul francez", a fost arestat sambata de Politia din Frankfurt dupa ce a escaladat fara echipament de protectie si fara autorizatie un zgarie-nori din capitala financiara a Germaniei, potrivit unui jurnalist de la AFP. In varsta de 57 de ani, cascadorul francez a escaladat intr-o jumatate de ora cladirea "Skyper" din Frankfurt, un imobil cu inaltimea de 154 de metri si cu 42 de etaje, care gazduieste sediul companiei Dekabank. Mai multi pietoni s-au oprit in fata cladirii, iar unii dintre ei au realizat fotografii si inregistrari video cu telefoanele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

