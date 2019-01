Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat turbulent, care si-a dat jos o parte din haine intr-un un zbor cu destinatia Singapore, a determinat avionul sa se intoarca in Australia, a informat marti presa locala, citata de DPA. Barbatul a fost arestat dupa ce zborul companiei Scoot a aterizat pe Aeroportul International din Sydney…

- O mașina capcana a explodat sambata seara, in apropierea Curții de Justiție dintr-un oraș nord-irlandez, potrivit autoritaților. Nicio persoana nu a fost ranita, insa zona a fost evacuata preventiv. Deflagrația s-a produs pe strada Bishop a orașului Londonderry, in jurul orei locale 20:15 (22:15, ora…

- Politia australiana a evacuat luni mai multe mii de persoane dupa aparitia unei fisuri la un bloc turn cu 38 de etaje, recent construit, situat in vestul orasului Sydney, relateaza AFP citat de Agerpres.ro. Aproape 3.000 de persoane, care locuiau in blocul respectiv sau in cladirile vecine, au fost…

- Serviciile de urgenta au fost chemate la fata locului in jurul orei locale 7:45 dupa ce au fost informate ca un TIR a intrat in mai multe persoane. Politia, care considera ca accidentul a fost cauzat de o boala de care suferea soferul, a fost informata ca TIR-ul, care transporta caramizi, a intrat pe…

- Un tablou de mici dimensiuni realizat de pictorul impresionist francez Pierre-Auguste Renoir a fost furat din sediul unei renumite case de licitatii din centrul Vienei, a anuntat miercuri Politia locala, care se afla in cautarea a trei suspecti, informeaza AFP, titrat de Agerpres. Tabloul prezinta un…

- Hoversurf, o companie din California cu capital rusesc, a primit deja comenzi de la cel mai mare oras din Emiratele Arabe Unite pentru dotarea politiei cu aceste vehicule denumite Hoverbike. Pretul unei motociclete zburatoare este 150.000 de dolari (peste 130.000 de euro) dar in Dubai banii nu sunt…

- Pretul unui asemenea "motor" este de 150.000 de dolari (130.000 de euro), cu un avans de 10.000 de dolari. Dar chiar daca pretul pare a fi o avere, investitia este performanta, Hoberbike S3 fiind dotata cu elice orizontale asemanatoare dronelor si culmineaza cu o viteza de 100 de kilometri…