Stiri pe aceeasi tema

- Noul BMW X6 G06 se prezinta dupa cateva ore de la primele imagini scapate pe internet si primul teaser video . Noua generatie continua sa imbine proprietațile de conducere agile și versatile ale unui Sports Activity Vehicle cu aspectul unui coupe care stie sa intoarca priviri.

- Filmul a avut premiera absoluta în deschiderea celei de-a 18-a editii a TIFF, derulat în perioada 31 mai – 9 iunie la Cluj-Napoca. Prezent la proiectia de gala, regizorul clujean va fi însotit la Oradea de scriitorul Marin Malaicu-Hondrari din Sângeorz-Bai (jud. Bistrița-Nasaud),…

- In ultimele zile ale festivalului de film, pelicula Once Upon A Time In Hollywood a fost proiectata in premiera, pe Riviera Franceza. Leonardo Dicaprio, Brad Pitt si regizorul Quentin Tarantino sunt doar cateva dintre numele mari care au participat la evenimentul de aseara.

- Pelicula "La Gomera", in regia lui Corneliu Porumboiu, a fost prezentata in premiera mondiala la Cannes, sambata seara, 18 mai. Pelicula este inclusa in selectia oficiala si candideaza la trofeul Palme d'Or. Pe covorul rosu, regizorul si actorii au aparut optimisti si increzatori in succesul filmului.…

- Lungmetrajul „The Whistlers/ La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, va avea premiera mondiala la Festivalul de Film de la Cannes, sambata, 18 mai, la ora locala 22.00, la Grand Theatre Lumiere. In tara noastra, el va rula in cinematografe incepand cu 13 septembrie.

- Filmul "In flacari/ Burning", in regia lui Lee Chang-Dong, prima ecranizare a nuvelei "Arderea hambarelor" a celebrului autor japonez Haruki Murakami, va intra in cinematografele romanești incepand cu data de 17 mai, potrivit Mediafax.Pelicula distribuita in Romania de Voodoo Films a facut…

- Un gin de soc obtinut prin fermentatie, dupa o tehnologie oarecum similara cu tuica ardeleneasca, a fost lansat, sambata, in premiera mondiala, la Saschiz, de catre Jim Turnbull, un intreprinzator britanic, in cadrul editiei a VII-a a

- “Under The Silver Lake” / “Sub lacul de argint”, neo-noir-ul ce ii are in rolurile principale pe Andrew Garfield (“Spider-Man”) și Riley Keough (“Mad Max: Fury Road”), nepoata lui Elvis Presley, va rula in cinematografele din București și alte opt orașe din Romania din 26...