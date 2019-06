Stiri pe aceeasi tema

Voluntariatul sau internshipul reprezinta doua modalitați de munca neretribuita foarte populare pe piața economica din Europa și Statele Unite ale Americii.

- Secretarul american al Energiei, Rick Perry, a declarat ca un proiect de lege care prevede sanctionarea companiilor implicate in proiectul Nord Stream 2 va fi publicat "in viitorul apropiat", informeaza Reuters. Grupul rus Gazprom livrează gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte…

- Aproximativ 8.000 de militari din sase tari vor participa, in perioada 3 - 24 iunie, la exercitiul multinational Saber Guardian 2019 (SG19), condus de Fortele Terestre ale Statelor Unite din Europa si Statul Major al Fortelor Terestre al Armatei Romaniei, care se va desfasura pe teritoriile Bulgariei,…

- Directorul Departamentului de Neproliferare si Control al Armelor din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova, Vladimir Ermakov, sustine ca odata cu dislocarea armelor nucleare in Europa, Statele Unite ale Americii se pregatesc si sa le aplice.

- Summitul de la Sibiu, in presa internationala Foto: presidency.ro Presa internationala abordeaza în termeni realisti summitul european de ieri de la Sibiu. Analizele sunt presarate cu opinii critice, toate plecând de la provocarile cu care se confrunta în prezent Uniunea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, joi, la Sibiu, ca Europa trebuie sa fie mai eficienta in privinta frontierelor sale. ”Trebuie sa avem o noua politica de azi pentru cei care vor sa vina sa traiasca in Uniunea Europeana”, a spus Macron, relateaza News.ro.Citește și: Statele…

- Ambasadorul George Cristian Maior a sustinut, in premiera pentru un reprezentant al Romaniei, un discurs in plenul Camerei Reprezentantilor a statului Arizona Camera Reprezentantilor a statului Arizona a adoptat o proclamatie oficiala in onoarea ambasadorului roman, pentru devotamentul acestuia in serviciul…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) este cea mai de succes de alianta din istorie. In ultimii 70 de ani, NATO a ajutat la crearea celei mai sigure, stabile si prospere perioade din istoria statelor sale membre. De la descurajarea Uniunii Sovietice in timpul Razboiului Rece pana la…