- Captain America este unul dintre cei mai indragiți eroi Marvel care au fost distribuiți in producții cinematografice uriașe, precum Avengers și Captain America. Actorul care ii da viața pe marile ecrane, Chris Evans, s-ar putea retrage din 2019.

- In anul financiar cuprins intre 1 iunie 2017 si 1 iunie 2018, Johansson, in varsta de 33 de ani, a castigat 40,5 milioane de dolari - de patru ori mai mult decat in perioada precedenta -, mare parte datorita rolului Natasha Romanoff/ Black Widow din hitul "Razbunatorii: Razboiul infinitului/ Avengers:…

- PRO TV aduce joi, 13 septembrie, serialul Triplusec. Acțiunea se desfașoara in București, anul de grație 2018, atunci cand fosta clasa XII-a G decide sa se reintalneasca, asta la 15 ani de la terminarea liceului.

- Membrii familiei sunt invitații de bazaNiciun cuplu nu poate pași intr-o noua etapa a vieții fara binecuvantarea familiei potrivit mireasa-perfecta.ro . Invitațiile date catre membrii familiei trebuie sa survina firesc, nu ca o obligație sau ca o responsabilitate. De fapt, de multe ori se intampla…

- Timp de 12 ani, Daniel Plescan si sotia sa au muncit in Italia pentru un producator de tutun. Au decis sa se intoarca in tara si cu banii economisiti in strainatate au inceput, in 2012, sa cultive 3 hectare de tutun. „Am incercat și merge. Deci e o cultura care s-a adaptat foarte bine și la clima,…