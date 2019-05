Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit publicatiei britanice The Sun, Mel B, in varsta de 43 de ani, a fost internata in spitalul Moorfields din Londra vineri, scrie mediafax.ro. Din fericire, in urma unui tratament, cantareata si-a recapatat vederea la acel ochi, iar un purtator de cuvant al grupului Spice Girls a transmis…

- Victoria Beckham nu iși dorește ca familia sa sa mearga la concertele Spice Girls deoarece nu vrea ca numele sau sa fie legat de trupa din care a facut parte. Geri Horner i-a invitat personal la concertul Spice Girls pe copiii soților Beckham, insa aceștia s-au lovit de refuzul Victoriei, in varsta…

- Olivia Newton-John susține ca este bantuita de doua celebritați care au ajutat-o de-a lungul timpului sa iși dezvolte cariera. Actrița a declarat ca prietenii ei care au decedat in urma cu mai mulți ani se afla intotdeauna alaturi de ea pe scena și ii dau indicații. Newton-John spune ca atat Karen Carpenter,…

- Emma Bunton, fosta membra a trupei Spoce Girls, se pregatește de casatorie. Aceasta are o relație de 20 de ani cu același barbat. Emma Bunton, in varsta de 43 de ani, este logodita cu Jade Jones, in varsta de 40 de ani, din anul 2011, iar acum cei doi se pregatesc de casatorie. Fosta componenta a trupei…

- Emma Bunton a lansat miercuri single-ul "Baby Please Don't Stop", prima piesa de pe noul sau album solo "My Happy Place", a carui lansare este prevazuta pentru 12 aprilie, informeaza Daily Mail. Noul album, primul in peste 12 ani pentru artista, este produs de Metrophonic si contine zece piese noi,…