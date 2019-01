Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a respins joi sanctiunile Uniunii Europene impotriva celor doi barbati pe care Marea Britanie i-a acuzat ca i-au otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, spunand ca vede decizia UE ca fiind una negativa, dar care nu schimba nimic, relateaza Reuters preluata de Agerpres. …

- Constructorul auto american Ford a anuntat joi ca a respins oferta de preluare venita de la Punch Powerglide pentru uzina sa de la Blanquefort (Gironde), optand in schimb sa opreasca productia la aceasta facilitate unde lucreaza 850 de salariati, spre nemultumirea oficialilor francezi, informeaza…

- Cazul relatat recent de un barbat pe o retea de socializare a ajuns si in atentia conducerii Spitalului Judetean de Urgenta Craiova. Mai-marii unitatii spitalicesti au decis sa faca o ancheta interna dupa aparitia cazului, din cate anunta presa locala. Totul a inceput dupa ce omul a povestit, pe Facebook,…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a confirmat ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu ministrul saudit de Externe, a cerut acestuia desfașurarea unei investigații transparente in cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de…

- Ministrul de externe saudit, Adel al-Jubeir, a declarat sambata ca suspectii in cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi vor fi urmariti in justitie in Arabia Saudita, si a criticat reactiile 'isterice' declansate de acest caz, inainte ca ancheta sa fi fost finalizata, transmit Reuters, dpa si…

- Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat presa americana ca se folosește de cazul bombelor artizanale trimise unor oponenți ai sai pentru a marca puncte politice impotriva sa, informeaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Trump a declarat, vineri, la un miting electoral in Charlotte,…

- Ministrul de Externe al Arabiei Saudite Adel al-Jubeir a declarat marti ca regatul s-a angajat intr-o "ancheta cuprinzatoare" in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, relateaza Reuters.