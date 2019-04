Stiri pe aceeasi tema

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp, in jurul orei 16:40, ca un incendiu a izbucnit in comuna Mica. Din primele informații, incendiul se manifesta la o anexa (magazie) din localitatea Nireș, comuna Mica. La fața locului au intervenit de urgența doua autospeciale din cadrul Detașamentului…

- Fortele de ordine nu permiteau nimanui sa se apropie de acest perimetru. Oficialii PSD au intrat pe acolo in Casa de Cultura a Sindicatelor pentru a evita pe contramanifestantii care scandeaza vis-a-vis, potrivit botosaneanul.ro. Ulterior, mai scrie publicatia locala, Liviu Dragnea a iesit din interior…

- Nu mai puțin de trei mașini au fost implicate în accident, cauza cel mai probabila fiind nepastrarea distanței regulamentare. Potrivit ISU Cluj, la fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj al SAJ. Din fericire, nicio persoana nu a avut nevoie de…

- Un puternic incendiu a izbucnit, luni, in Brasov, la o cladire care adapostea mai multe echipamente electrice pentru functionarea transformatoarelor. Pompierii au putut interveni doar dupa oprirea electricitatii. Cauza incendiului este in curs de...

- Un puternic incendiu a izbucnit, luni, in Brasov, la o cladire care adapostea mai multe echipamente electrice pentru functionarea transformatoarelor. Pompierii au putut interveni doar dupa oprirea electricitatii. Cauza incendiului este in curs de stabilire.

- In doar cateva ore, trei case au fost cuprinse de flacari in județul Brașov. Pompierii au fost alertați prin sistemul unic de alerta 112 și au intervenit imediat pentru stingerea incendiilor. Intervențiile au fost dificile insa, din cauza vantului puternic. Pompierii brașoveni au…

- Potrivit ISU Cluj, totul s-a întâmplat în inima Huedinului, în Piața Victoriei. Autoturismul în care se aflau cei doi micuți avea sistemul de închidere centralizata defect. Aceștia nu au necesitat consult medical, însa erau foarte speriați ca nu pot…

- Gropile care s-au format in asfaltul de pe drumul de la ieșirea din Turda spre Cluj sunt un adevarat pericol pentru șoferi, mai ales pentru cei care nu cunosc zona. Duminica seara, vreo 4 autoturisme... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!