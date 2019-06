Stiri pe aceeasi tema

- "Alegerile prezidentiale sunt o prioritate pentru noi. Daca la alegerile europarlamentare am avut un rezultat care a nemultumit partidul, daca la alegerile europarlamentare am vazut ca nu am reusit efectiv sa castigam increderea membrilor, simpatizantilor, a cetatenilor inseamna ca undeva s-a gresit.…

- Eugen Teodorovici, unul din candidații pentru conducerea executiva a PSD s-a retras din competiție. Ministrul a spus ca nu de frica, ci pentru ca el are ”alta filosofie de viața”, din care nu iese. Ministrul de Finanțe a spus ziariștilor, dupa ședința CEx, ca el ”este cel mai important in Guvern”.…

- "Teodorovici a propus tot sau nimic, adica sa candidam si cine pierde pleaca din functia guvernamentala", conform lui Marian Oprisan. El a adaugat ca "nu au fost de acord ceilalti, fapt pentru care, din principiu, domnul Teodorovici s-a retras". Marian Oprisan a precizat ca nu s-a dat…

- Presedintele organizatiei PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat vineri ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a propus, in sedinta Comitetului Executiv National, ca aceia care pierd functiile pentru care candideaza la congres sa plece si din functiile guvernamentale, propunere care nu a fost…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, susține ca viitorul președinte al partidului ar trebui sa aiba dreptul de a-și desemna singur cei mai apropiați colaboratori din conducere, anume președintele executiv și secretarul general al PSD. Astfel, persoanele care vor ocupa cele doua funcții nu ar mai…

- Eugen Teodorovici, actualul ministrul de Finanțe, a declarat în trecut ca nu exclude ca într-o zi sa candideze la prezidențiale. Astazi, miercuri – 12 iunie, în cadrul unui eveniment organizat de DC News, la care au participat, printre alții, premierul Viorica Dancila și câțiva…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost intrebat de jurnaliști daca actualul președinte al Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, ar fi un potențial candidat al PSD la prezidențiale. El a evitat sa se exprime decisiv, dar a spus ca acesta este un ”mare savant și un bun roman”.”Intotdeauna…

- Biroul Permanent National al PSD se reuneste miercuri, fiind prima ședința a noii conduceri a partidului, desmnata dupa încarcerarea lui Liviu Dragnea, condamnat la trei ani și jumatate de închisoare. Una dintre temele ședinței va fi legata de mandatul cu care delegatia social-democrata,…