O specie de testoasa gigant de Galapagos a fost declarata oficial disparuta de un secol, insa carapacea unui exemplar adult s-a ivit brusc in peisajul vulcanic al unei insule din Galapagos, ceea ce ii incurajeaza pe oamenii de stiinta sa porneasca in cautarea altor exemplare ale acestei testoase gigant din arhipelagul ecuadorian, relateaza vineri AFP.



O femela adulta din specia Chelonoidis phantasticus a fost descoperita duminica trecuta pe insula Fernandina, in timpul unei expeditii conduse de expertul Washington Tapia si finantata de Animal Planet. Este un exemplar de ''peste…