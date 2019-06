Speranțe pentru cei cu credite în valută Recenta soluție data de ICCJ privește folosirea mecanismului impreviziunii pentru a ingheța cursul valutar exsitent la momentul incheierii unui contract de imprumut bancar, scrie avocat.net. (Decizia nr. 167/2019) Cel care a reclamat și a cerut posibilitatea de a folosi mecanismul impreviziunii pentru a ingheța cursul valutar dintre francul elvețian și leu, la momentul semnarii contractului de credit. VEZI ARTICOLUL INTEGRAL PE DCBUSINESS.RO Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

