- Noul studiu, prezentat la congresul anual organizat de Societatea Europeana de Radioterapie si Oncologie (ESTRO), a descoperit ca noua tehnica medicala este sigura si eficienta pentru tratarea acelor pacientilor care au fost diagnosticati cu o forma cu risc redus a acestei boli. Metoda a avut succes…

- Gigi Becali a raspuns acuzelor lansate in ultima vreme legate de clinica impotriva cancerului pe care a construit-o in locul cladirii Arcom și anunța ca va construi o noua clinica de 50 de milioane de euro in Pipera. Libertatea a scris astazi ca multe din terapiile de la clinica lui Becali nu sunt validate…

- Cercetatorii au descoperit ca doua substanțe prezente in compoziția acestei bauturi au avut efecte impotriva dezvoltarii celulelor canceroase. O echipa de cercetatori din Japonia a testat recent sase substante chimice prezente in mod natural in compozitia cafelei, pentru a stabili daca acestea au…

- Europarlamentarul PNL Cristian Busoi, a afirmat vineri, la Craiova, ca in baza unui amendament pe care l-a propus si a fost adoptat de Parlamentul European (PE), principala prioritate de finantare in cercetare in sanatate in UE dupa 2021 va fi eradicarea cancerului la copii, in conditiile in care…

