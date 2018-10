Stiri pe aceeasi tema

- Topul 10 este completat de Australia, Suedia, Elvetia, Taiwan si Emiratele Arabe Unite. Intr-un alt clasament, al celor mai bune pachete salariale oferit expatilor, Elvetia conduce, cu un salariu anual mediu de 202.900 dolari, urmata de Statele Unite, cu 185.100 dolari si Hong Kong cu 178.700 dolari.…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a transmis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde autoritatile au emis Cod rosu de ploi abundente pentru sudul Andaluziei, in special in provincia Malaga. Cateva ore de precipitatii au provocat iesirea din matca a unui rau, iar puhoaiele s-au…

- Ponderea taxelor platite de romani in costul carburanților, benzina sau motorina, se situeaza in jur de 50%, aproape de media europeana dar peste ponderile inregistrate in Polonia, Canada, Statele Unite sau Japonia.

- Printre acestia se numara unii locuitori din Sardinia sau din Japonia, dar, recent, un om de stiinta si-a intors atentia spre adeptii unui cult care se bucura de o longevitate surprinzatoare, potrivit Descopera. Dan Buettner a cercetat stilul de viata al adventistilor de ziua a saptea care locuiesc…

- Cleopatra Stratan, in varsta de 15 ani, a ajuns in manualele școalre din belgia. Amnunțul a fost facut chiar de tatal sau, Pavel Stratan. Despre Cleopatra Stratan s-a auzit in toata lumea. A devenit cunoscuta inca de pe vremea cand era doar o copila și a cucerit publiucul cu hit-ul ei, „Ghița”. Acum,…

- Peste jumatate dintre romani (55%) si-au exprimat dorinta de a lucra in afara granițelor, in top 10 tari unde si-ar dori sa lucreze fiind alese state precum Germania, Marea Britanie, Franta, Elvetia, Statele Unite, Canada, Austria, Spania, Belgia si Italia, conform celui mai recent studiu realizat la…

