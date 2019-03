Stiri pe aceeasi tema

- Speranta de viata in Romania a trecut de 75 de ani si jumatate. Datele publicate de Institutul National de Statistica arata ca in unele judete, cum ar fi Valcea si Brasov, oamenii se apropie foarte mult de 80 de ani.

- Statistica trista pentru Romania: anul trecut s-au nascut cei mai puțini copii din ultima jumatate de secol. Datele sunt oficiale și vin de la Institutul Național de Statistica. Ultima data, țara noastra a inregistrat un asemenea record anual negativ in anul 1966, cdupa care Nicolae Ceaușescu a dat…

- Statisticile oficiale arata ca salariul mediu a crescut cu 13,3% anul trecut, in vreme ce inflația a fost de doar 3,27% in luna decembrie. S-ar putea concluziona ca fiecare roman a ramas cu un plus de 10% din venituri in buzunare dupa anul 2018. Situația nu este insa deloc așa, arata economiștii. Deși…

- Ministerul Agriculturii analizeaza adoptarea unor masuri care sa duca la limitarea creșterii prețului la produsele de baza. „Ministerul Agriculturii analizeaza masurile luate de alte state, cum ar de Franța, pentru limitarea creșterii exagerate a prețurilor unor produse de baza, care sa dezechilibreze…

- In vremea cand Bucureștiul raporta cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana, 31,7% dintre gospodariile din Romania nu și-au putut efectua la timp unele cheltuieli cu intreținerea, 66,5% nu și-au permis o saptamana de vacanța, iar 28% nu au avut bani sa-și asigure un fel de mancare cu carne…

- Sectorul imobiliar nu se afla in fata unei crize similare celei din 2008, in contextul in care preturile sunt semnificativ mai mici decat atunci, ritmul de crestere a preturilor a incetinit in acest an, iar salariile sunt mult mai mari decat in 2008, potrivit unei analize publicate de catre portalul…

- Premierul Viorica Dancila se lauda din nou cu "performantele economiei romanesti", afirmand ca tara noastra a avut in trimestrul trei din acest an a doua cea mai mare crestere economica din UE. "Datele statistice publicate recent de Institutul National de Statistica si Eurostat confirma faptul…

- Economia romaneasca performeaza in continuare, in trimestrul III al acestui an cresterea economica fiind cu 1,9% mai mare fata de trimestrul II al anului 2018, a declarat premierul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei de Guvern. "Datele statistice publicate recent de Institutul National de…