Speed Taxi va majora tariful si va ajunge la nivelul celorlalte companii de taximetrie

- SCUMPIREA ANULUI intra in vigoare in acest an. ASTA NE MAI LIPSEA, in rest le aveam pe toate… Scumpirea anului. Toate companiile de taxi din București iși vor majora tarifele cu 30 de bani/kilometru, de la 1 noiembrie. Scumpirea carburantilor si majorarea salariului minim pe economie au dat peste cap…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, aflat in vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, s-a intalnit, joi, cu guvernatorul Statului Alabama, Kay Ivey, si a discutat despre cooperarea in cadrul Parteneriatului Statal dintre Romania si Alabama. Mihai Fifor a propus afilierea unei companii de sprijin…

- Producatorul roman de medicamente Biofarm (simbol bursier BIO) a anuntat joi ca, incepand din 15 noiembrie, noul director general al companiei este Catalin Vicol, potrivit unei decizii a Consiliului de Administratie, scrie News.ro. ”Consiliul de Administratie, cu majoritate de voturi,…

- Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova a anuntat intr un comunicat ca a fost informata ca, la data de 2 septembrie 2018, in Afganistan, la ora 03.00 GMT, elicopterul MI 8 MTV cu numarul de inregistrare ER MHR al companiei aeriene Valan International Cargo Charter s a prabusit la scurt timp…

- Obiectivul acordului vizeaza dezvoltarea, insușirea și aprofundarea unor elemente ale educației financiare la nivelul invațamantului primar, gimnazial, liceal, universitar și al persoanelor adulte. Acordul de colaborare asigura un cadru interinstituțional prin intermediul caruia cele cinci parți…

- Iminenta deschidere a gropii ecologice de la Roșiești aduce vești bune de la operatorul de salubrizare din municipiul Vaslui. Populația și agenții economici vor plati mai puțin pentru serviciile de salubrizare. Astfel, prețurile și tarifele serviciilor de salubrizare pentru populație scad cu 18,8 %,…

- Romanii privesc perspectivele economice ale propriei tari cu mai mult pesimism decat oriunde in alta parte a Europei, conform studiului GfK privind climatul de consum in Europa pentru al doilea trimestru din 2018 "Prognozele economice in randul consumatorilor romani au continuat sa scada in…

- In 2017, Romania a avut o densitate a populatiei de 85 de persoane pe kilometru patrat, aflandu-se aproape de nivelul din 1968 de 85,9 persoane pe kilometru patrat si avand o tendinta de continua scadere, arata datele unui studiu publicat...