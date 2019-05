SPECULATII PESTE SPECULATII! ADEVARUL DESPRE TERIBILUL ACCIDENT IN CARE A MURIT RAZVAN CIOBANU

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Vicol, prietena cu Razvan Ciobanu, sustine ca designerul vestimentar a murit pentru ca nu purta centura de siguranta si ca ar fi fost in viata daca o avea. Ea mai spune ca Razvan Ciobanu era un om vesel, un om bun si asa trebuie sa ramana in memoria tuturor. Ea a declarat marti, la Constanta,…

- Luni, 29 aprilie 2019, in a doua zi de Paste, creatorul de moda a fost gasit mort, la 7.00, in Sacele. Acesta a murit in urma unui accident auto grav. Ultima dorinta a lui Razvan Ciobanu nu a fost indeplinita niciodata. Conform prietenilor sai care au oferit mai multe declaratii in mediul online si…

- Avocata Laura Vicol, una dintre cele mai bune prietene ale lui Razvan Ciobanu, a scris un mesaj emoționant despre creatorul de moda care a murit in a doua zi de Paște, intr-un accident rutier pe un drum din Constanța. „27 de ani ne-am iubit, ne-am injurat, ne-am certat, ne-am bucurat, am ras și am plans…

- Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineața in urma unui tragic accident de mașina, cauzele morții nu sunt inca clare, dar surse apropiate poliției spun ca acesta murit din cauza impactului. Un preot a declarat pentru huff.ro ca Razvan Ciobanu nu va avea parte de slujba de inmormantare pentru ca acesta…

- Razvan Ciobanu a murit a doua zi de Paște, intr-un cumplit accident de mașina și potrivit prietenei sale, acesta va fi inmormantat peste maxim trei zile. Laura Vicol, o prietena apropiata a creatorului de moda Razvan Ciobanu, a marturisit ca trupul neinsuflețit al lui va fi depus la o capela din București.…

- Adina Buzatu: "La revedere, prieten drag!". Cunoscutul creator de moda Catalin Botezatu a reacționat dupa moartea lui Razvan Ciobanu intr-un complit accident rutier. ”Am aflat cu stupoare aceasta veste. Nu-mi vine sa cred ca viața lui s-a terminat atat de repede, intr-un mod…

- Cunoscutul creator de moda Razvan Ciobanu, care a murit luni dimineata intr-un accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, in judetul Constanta, se afla la volanul unui Range Rover, o masina care la testele de siguranta obtine calificative maxime. Potrivit primelor informatii, barbatul…

- Un barbat de 31 ani din județul Brașov a fost arestat, dupa ce și-a batut cu bestialitate patru dintre cei șapte copii. Individul și-a ieșit din minți, fiind nemulțumit de raspunsurile pe care le-a primit de la cei mici in momentul in care i-a intrebat ce au facut in acea zi. Orbit de furie, tatal și-a…