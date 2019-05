​Spectrul unor noi alegeri se conturează în Israel Spectrul unor noi alegeri în Israel se profileaza din ce în ce mai mult ora de ora, în condițiile în care lui Benjamin Netanyahu îi ramân mai puțin de 48 de ore pentru a forma o coaliție guvernamentala, scrie AFP.



Daca israelienii vor reveni la urne dupa ce și-au ales Parlamentul în 9 aprilie, s-ar înregistra o premiera. Viitorul lui Netanyahu, la putere de peste 10 ani fara pauza și de 13 ani în total, dar afectat de anchete pentru corupție, este pus sub semnul întrebarii mai mult ca niciodata.



Israelul nu este înca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

