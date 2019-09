Stiri pe aceeasi tema

- Un pieton minor a fost lovit de un autoturism in dreptul localitatii Manzatesti. Soferul a fugit de la locul accidentului si este cautat de politisti. La fata locului s-a deplasat un echipaj de Terapie Intensiva Mobila si un Echipaj de Prim Ajutor. In momentul de fata sunt efectuate manevre de resuscitare…

- Polițiștii din Santana au depistat, azi-noapte, un barbat de 49 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie din Santana. Acesta, la intersecția cu strada Zefirului a pierdut controlul asupra mașinii, a ieșit in afara parții carosabile și s-a lovit de un pom. In urma testarii cu aparatul…

- Un tractor s-a rasturnat intre Conop și Barzava, iar șoferul a ramas prins sub utilaj. „Se deplaseaza Garda de Intervenție Barzava cu o autospeciala pentru Descarcerare, o ambulanta SMURD, un ofițer și cinci subofițeri. La fața locului se deplaseaza și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Conop”,…

- Un barbat in varsta de 37 de ani și-a pierdut viața in urma unui grav accident care a avut loc in județul Dolj. Mașina pe care o conducea victima a fost proiectata intr-un cap de pod dupa ce anterior lovise un alt autoturism. Accidentul s-a produs pe DJ561, in localitatea Calopar. Șoferul de 37 de ani…

- Potrivit ISU Cluj, o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD au intervenit pentru a gestiona o situație de urgența ca urmare a unui accident rutier care a avut loc pe raza localitații Iclod. Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 13:40 și a implicat un autoturism…

- Accident cumplit, in aceasta dimineata, pe DN 79, intre localitatile Zimandul Nou și Șimand, pe sensul de mers Arad – Oradea. Soferul unui Ford a murit pe loc, dupa ce a intrat cu masina pe contrasens si s-a ciocnit cu un TIR. DN 79, drum care face legatura intre municipiile Arad și Oradea, cunoscut…

- Un accident rutier a avut lo luni dupa-amiaza, pe DN 7, in zona localitații Milova din județul Arad. In evenimentul rutier sun t implicate doua TIR-uri și un autoturism. „Doua victime sunt incarcerate in autoturism. Exista scurgeri de combustibil, iar drumul este blocat pe ambele sensuri. Intervine…

- Un accident grav a avut loc luni dimineața, 17 iunie, la Racaciuni, in Bacau. Un om a murit și alți doi au fost raniți, dupa ce un TIR a strivit o masina intr-un gard. TIR-ul implicat in accident e inmatriculat in Prahova si transporta fructe. Camionul a trecut prin gard si s-a oprit int-ro anexa a…