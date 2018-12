Stiri pe aceeasi tema

- „Timișoara. Capat de linie” inchide seria spectacolelor cu titlul „Despre Romania numai de bine” semnate de dramaturgul Peca Ștefan și regizoarea Ana Margineanu, invitand iubitorii de teatru la un amețitor joc al imaginației!

- Acum 29 de ani, in 16 decembrie, Naționalul timișorean deschidea porțile pentru ca Revoluția romana sa-și faca auzita vocea din locul care s-a numit de atunci „balconul Revoluției”. In aceste zile importante pentru Timișoara și pentru Romania, Teatrul Național deschide porțile publicului sau spre…

- Concertul lui Andre Rieu este programat pe 5 aprilie 2019, la BT Arena din Cluj. Spectacolul din Romania a fost inclus intr-un nou turneu mondial, care a inceput deja, in septembrie, cu concerte in SUA si Canada.

- Un fenomen la nivel mondial, „Disney On Ice ajunge“ pentru prima data in Romania cu o productie noua, dupa ce a incantat peste 280 de milioane de spectatori in 67 de tari de pe 6 continente.

- Spectacolul "Navigatorul" de Conor McPherson, in regia lui Cristi Juncu, va fi prezentat in premiera in Romania de Compania "Liviu Rebreanu", a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, conducerea Teatrului National din Targu Mures. "Este un spectacol incitant pentru actori, sper sa fie si pentru…

- De patru ani încoace, în fiece toamna, la Chișinau vin cele mai bune teatre de pe ambele maluri ale Prutului în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale. Chiar în aceasta seara, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova va prezenta una din cele mai cunoscute piese…

- Teatrul Național din Timișoara trebuia sa participe in acest weekend la Reuniunea Teatrelor Naționale Romanești, de la Chișinau, cu spectacolele „Proștii sub clar de luna” de Teodor Mazilu, și „Pe maine” de Mihaela Iancu. Din pacate, Teatrul Național din Timișoara a fost nevoit sa anunțe ca…

- Universitatea Politehnica Timișoara și Asociația de Sudura din Romania, sub egida Alianței Romane a Universitaților Tehnice (ARUT), au organizat, in premiera cel puțin europeana, o reuniune a specialiștilor din domeniul construcțiilor metalice (proiectare și execuție) și din cel al sudarii. Pentru prima…