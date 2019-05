Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Timișoara prezinta joi, 25 aprilie, de la ora 19, la Sala 2 a Teatrului Național o reprezentație cu public a spectacolului inCREDibil de Mihaela Michailov, Peca Ștefan, Leta Popescu și Elise Wilk. Regia spectacolului inCREDibil: Leta Popescu Spectacolul inCREDibil analizeaza fericirea…

- Trei alarme spulbera fericirea in prima seara pe Insula Iubirii, in cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1! La doar cinci zile distanța de cea mai intensa...

- Zeci de persoane s-au adunat joi pe esplanada Teatrului National „Marin Sorescu“ din Craiova pentru a participa la evenimentul „Leave no one behind/ Nu lasa pe nimeni in urma!“, dedicat Zilei Mondiale cu Sindrom Down, sub deviza „Cetatean ca tine!“, ...

- Fericirea pe termen lung in casnicie ar putea depinde de predispozitiile genetice ale celor doi parteneri. Un studiu realizat de Universitatea Yale sugereaza ca fericirea maritala ar putea fi influentata de o variatie genetica care afecteaza oxitocina, asa-numitul "hormon al

- Gala Premiilor Radio Romania Cultural, eveniment ajuns la a XIX-a ediție, va avea loc pe 18 martie, la Teatrul Odeon din capitala. „Vor fi recompensate cele mai importante reusite ale culturii romanesti din anul 2018”, anunța cei de la Radio Romania Cultural. Juriul a facut cunoscute nominalizarile…

- O parte dintre actorii Teatrului National din Capitala, intre care Victor Rebengiuc, Marius Manole si Mihai Calin, au protestat, duminica seara, in fata institutiei, ei cerand abrogarea OUG 7 si demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Acestia au declarat ca, in primul rand, au venit…

- * Aproximativ 100 de persoane cu carti in limba maghiara in maini au protestat, marti, in fata Consulatului General al Ungariei din Cluj-Napoca, fata de intentia Guvernului de la Budapesta de a restructura Academia Maghiara de Stiinte. "Societatea maghiara a fost foarte deschisa in anii 90 si solidara…