- Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova prezinta marți, 27 martie 2018, la ora 11:00, de Ziua Mondiala a Teatrului, sub semnul Campaniei Naționale „Artiștii pentru artiști“, spectacolul Printul Broasca, de Veselin Boidev dupa Fratii Grimm, regia Todor Valov, scenografia ...

- Dupa ce in toamna anului trecut, pentru al saptelea an consecutiv, Loredana a umplut Sala Palatului cu spectacolul ADOR, artista a plecat in aceasta primavara intr-un turneu extraordinar in 10 orase din tara, fiind al cincilea de o asemenea anvergura in sase ani.

- Unul dintre cele mai populare spectacole recente ale Teatrului de Papuși „Puck” se joaca din nou duminica, 25 martie, de la ora 11 și 12.30 pe scena instituției. Este vorba de „Scufița Roșie și lupul cel flamand”, dupa Frații Grimm, un spectacol vesel, interactiv, cu multa muzica și umor, realizat de…

- Marți 27 martie, de la ora 19.00 in Sala Mare, Teatrul de Nord joaca „Iluzii”, un spectacol despre viața asta și sensurile ei, emoționant, sincer, fermecator prin simplitatea jocului, umorul poveștilor și ironia delicata. Spectacolul se joaca in cadrul Campaniei Naționale „Artiști pentru artiști”, eveniment…

- Miercuri, 28 martie, de la ora 18.00, in cadrul librariei Librarium TNB va avea loc lansarea primului numar din acest an al revistei Scena.ro, care aniverseaza 10 ani de existența. Lansarea are loc cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, iar vorbitorii vor fi Cristina Modreanu, redactoarea-șefa a revistei,…

- In fiecare an, in ziua de 21 martie, Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia sarbatorește impreuna cu cei mici „Ziua mondiala a teatrului de animație”. ”Incepand cu anul 2017, am decis ca acest proiect sa devina itinerant și sa celebram aceasta zi și cu copiii din localitațile județului Alba.…

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong" Sibiu prezinta miercuri, 21 martie, de la orele 18:00, indragitul spectacol „Greierele aproape faimos". Evenimentul marcheaza Ziua Mondiala a Teatrului cu Papuși, iar intrarea publicului se face gratuit, in limita locurilor disponibile. Read More...

- Evenimentul teatral se va desfasura pe 20 si 21 martie (marti si miercuri), de Ziua Mondiala a Marionetei, respectiv de Ziua Internationala a Teatrului pentru copii si tineret. 53 de trupe din judetul Iasi si una din Focsani vor evolua pe cele doua scene ale Luceafarului, in trei sectiuni distincte,…

- Prima reprezentatie va avea loc joi. Trupa de actori va urca pe scena Salii de spectacole „Draga Olteanu Matei" din Falticeni, prima reprezentatie incepand de la ora 13, iar cea de-a doua de la ora 17. Duminica, actorii Ateneului vor urca pe scena Teatrului „Mihai Eminescu" din Botosani. Spectacolul…

- Vineri, 16 martie 2018, de la ora 19.00, pe scena Teatrului de Stat Constanța (TSC) revine in forța EUTOPIA, dupa Aristofan, un spectacol interactiv, in care, in mai multe randuri, spectatorii sunt invitati sa voteze alaturi de personaje. De asemenea, numeroasele momente corale fac din Eutopia aproape…

- Ca in fiecare an, radioul public rasplateste performanta in muzica romaneasca pop, pop-dance, folk si pop-rock in cadrul unui concert-spectacol la Sala Radio, luni, 16 aprilie 2018. Spectacolul va fi transmis in direct de Radio Romania Actualitati si Radio Romania International, iar inregistrarea acestuia…

- Teatrul pentru Copii si Tineret 'Gong' Sibiu prezinta miercuri, 21 martie, de la ora 18:00, spectacolul 'Greierele aproape faimos'. Evenimentul marcheaza Ziua Mondiala a Teatrului cu Papusi, iar intrarea publicului se face gratuit, in limita locurilor disponibile. Initiata de Teatrul 'Dzhivada Zolfagariho'…

- Spectacolul ''20 de minute cu ingerul'' de Aleksandr Vampilov, in regia lui Felix Alexa, va fi prezentat miercuri, in premiera oficiala, la Sala Studio a Teatrului de Comedie, informeaza organizatorii intr-un comunicat remis AGERPRES. Din distributie fac parte actorii Dan Tudor, Alexandru…

- Secția romana a Teatrului de Nord joaca la finalul saptamanii patru spectacole pentru publicul de toate varstele. Comedia romantica „Desculț in parc” de Neil Simon, regia Laura Moldovan, se joaca vineri, 16 martie, la ora 19.00. Sambata, 17 martie, ora 19.00, se reia celebra comedie „Cina cu proști”…

- In 10 si 11 martie 2018, de la ora 19.00, actorii Teatrului „Sica Alexandrescu” ii asteapta pe brașoveni și pe turiști la premiera spectacolului „Mincinosul”, de Carlo Goldoni. Regia spectacolului este semnata de Vasile Nedelcu, castigator al Premiului pentru Regie in cadrul Festivalului…

- Luna martie pentru Teatrul Anton Pann este una plina din punct de vedere artistic. Au loc spectacole, repetitii, premiere si alte activitati care se desfasoara la sediul teatrului in parteneriat cu unele institutii. Se repeta intens pentru montarea unei noi piese care speram ca va iesi la rampa in aceasta…

- Joi, 8 martie, de la ora 19.00, Teatrul Municipal Baia Mare invita publicul sa petreaca o seara reconfortanta la spectacolul ”UN VIS CU MI-S REVISTA”. “Spectacolul s-a terminat. Scena este goala. Portarul plictisit isi incepe rondul de noapte. Printre costume si decoruri uitate i se nazare o idee. Luminile…

- Piesa „Variatiuni Enigmatice”, premiera de vineri, 9 martie, care se va juca la Sala Arcadia de la ora 19:00, este un vis implinit al lui Sebastian Lupu. Pentru ca, asa cum marturiseste actorul, in cariera nu intotdeauna joci ce ti-ai dori, iar un teatru ar fi absurd sa isi faca repertoriul…

- Teatrul „Tudor Vianu” a pregatit un marțișor inedit membrilor organizațiilor de pensionari din municipiul Giurgiu – spectacolul „Comedia adolescenței” de Mircea Ștefanescu. Programat inițial chiar pe 1 martie, spectacolul a fost amanat din cauza vremii geroase și condițiilor dificile de circulație,…

- Spectacolul „Hedda Gabler“, cu Ofelia Popii in rol principal, a avut premiera la Teatrul „Radu Stanca“ din Sibiu. Productia e semnata de tanarul regizor Botond Nagy, iar decorul de Irina Moscu.

- Actori ai Teatrului de Comedie din București vor juca la Suceava piesa „Fierarii”, in regia lui Horațiu Malaele. Spectacolul va avea loc pe 23 aprilie, incepind cu ora 19.00, la Casa de Cultura. Din distribuție fac parte Horațiu Malaele, Maia Morgenstern, George Mihaița, Valentin Teodosiu și Mircea…

- De Dragobete, Ziua indragostitilor, s-a jucat in premiera pe scena Teatrului „Aureliu Manea“ din Turda, spectacolul „Visul unei nopti de vara” de William Shakespeare, in regia lui Muriel Manea-Jakab. Spectacolul s-a jucat si pe 3 martie la Turda.

- Buzoienii sunt invitati astazi, de la ora 19.00, la Teatrul „George Ciprian” pentru a vedea spectacolul ”Magnolii si cianura”, o comedie politista, un spectacol alert ce aminteste de intrigile si enigmele Agathei Christie. Regia ii apartine cunoscutei actrite si scriitoare Olga Delia Mateescu.

- Alexandrina Halic, Nicu Alifantis, Marian Ralea si Emilia Popescu sunt ambasadorii noii editii a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, lansate joi de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara.Cei patru ambasadori ai campaniei…

- In teatrul romanesc simbolul lunii martie e altul. E luna cand facem totul pentru artistii nostri. E luna cand sarbatorim Ziua Mondiala a Teatrului in modul cel mai firesc cu putinta: pe scena, in sala de spectacol, in spatele scenei, pentru a oferi un ajutor acelora care, din diferite pricini, au renuntat…

- Cu "Testosteronldquo;, un spectacol contemporan cu titlu indraznet, care ar putea leza urechile pudibonzilor, avand la baza textul polonezului Andrzej Saramonowicz si regia timisoreanului Traian Soimu, Teatrul de Stat Constanta TSC deschide seria premierelor din 2018. Spectacolul va avea premiera sambata,…

- Teatrul de Papuși ”Prichindel” anunța cu bucurie obținerea Premiului Special acordat Festivalului Internațional de Teatru ”Povești” de catre Senatul UNITER, in cadrul Galei Premiilor UNITER, ediția a XXVI-a, 2018. ”Suntem onorați de faptul ca ni s-a acordat acest premiu, care este o recunoaștere a…

- Sub mottoul „La teatru de Dragobete”, reprezentantii Teatrului „G. Ciprian” invita publicul buzoian, sambata, 24 februarie, de la ora 18,00, la spectacolul „O noapte furtunoasa” de I.L. Caragiale. Spectacolul in regia lui Stelian Milu beneficiaza de costume create de Catalin Botezatu si ii are in distributie…

- Trupa Compact B pornește in primavara acestui an intr-un turneu național. Sub titulatura ”Dupa ani și ani”, cei de la Compact vor susține concerte in mai multe orașe din țara, facand in 12 martie un popas și la Dej.

- Sala Teatrului Municipal ,,Traian Grozavescu” din Lugoj va fi gazda unei noi premiere teatrale: ,,Balul”, dupa William Shakespeare, in regia lui Sorin Misirianțu (Teatrul Național Cluj-Napoca). Spectacolul va avea loc vineri, 16 februarie, de la ora 19 și va fi prezentat de trupa…

- Se implinesc 138 de ani de cand, retras la Mircești, Vasile Alecsandri scria feeria naționala ”Sanziana și Pepelea”. O ironie evidenta la adresa societații de atunci și, dupa cum veți vedea, chiar de acum, piesa iși are farmecul ei tocmai prin aceasta prezentare ”feerica” a faptelor și prin personajele…

- Sambata, 10 Februarie 2018, ora 18:30, iubitorii de teatru sunt invitati la spectacolul Secției Drama, ”Badaranii” in Sala Mare a Teatrului “Alexandru Davila” Pitești. Spectacolul ”€Badaranii” este o comedie in trei acte, de Carlo Goldoni, adaptata de catre regizorul Matei Varodi și tradusa de Sica…

- Spectacolul „Fereastra secreta”, realizat dupa un text semnat de Stephen King, poate fi vazut astazi, de la ora 19.00, la Sala „Arta” a Teatrului „Andrei Mureșanu”, din Sfantu Gheorghe. „, dupa un text semnat de Stephen King (a carui celebra ecranizare l-a avut in rol principal pe Johnny Depp) este…

- Joi, 15 februarie 2018, orele 10.00 și 11.15, in sala Deak Endre a Centrului Cultural Carei va avea loc spectacolul 2 din abonamentul pentru copii al Teatrului de Nord Satu Mare. Se va juca Scufița Roșie, o adaptare libera dupa Fratii Grimm, in regia lui Andrei Mihalache. Copiii sunt așteptați conform…

- Cristian Dan, actor la Teatrul de Nord din Satu Mare, a decedat luni seara, la spital. El era cunoscut pentru charisma lui deosebita, dar si datorita prezentei scenice unice si flerului sau, anunta informatia-zilei.ro. Cristian Dan s-a nascut in 26 septembrie 1954 la Ramnicu Valcea. A jucat in peste…

- Joi, 22 februarie de la ora 19:00, Eduard si Bianca invita publicul la un spectacol bazat pe impletirea magiei cu tehnologia și cu rețelele de socializare ce ne inconjoara. O experiența unica in cadrul careia sentimentele și trairile personale ofera adevarata atmosfera magica, anunta cei doi.…

- Teatrul de Stat Constanta TSC reia, in aceasta luna si in cele ce urmeaza, spectacole valoroase din repertoriul sau vast, piese care nu au mai fost jucate in ultimul an. Vineri, 9 februarie, la ora 19.00, constantenii vor avea prilejul sa revada "BOLNAVUL INCHIPUIT", o adaptare dupa Moliegrave;re, realizata…

- Desfașurata sub sloganul „Noi putem. Eu pot”, Ziua Mondiala a Cancerului 2018 subliniaza rolul fiecarui individ in lupta impotriva cancerului. Ziua este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptata la Summitul Mondial impotriva Cancerului pentru Noul Mileniu,…

- Ultima zi plina de repetitii pentru cea de-a treia semifinala Eurovision de la Craiova. Spectacolul va fi maine seara, pe scena Teatrului 'Marin Sorescu' si va transmis in direct pe TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova si pe platforma TVR+.

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- FOTO: Piesa s-a mai jucat la Focșani, in urma cu 3 ani. Spectacolul este programat pentru luni, 26 martie 2018, cu incepere de la ora 19.00, la Sala Mare a ATENEULUI POPULAR, in cadrul GALELOR TEATRALE FOCSANENE 2018. Spectacolul milimetric construit, este frumos si curat, oferind spectatorului privilegiul…

- In aceasta seara, incepand cu ora 21.03, colegul nostru, Alex Aciobaniței va da intalnire pe teritoriul artelor si atitudinilor. Teatru și film la SPECTACOLUL ARTEI. Astazi, continuam seria de emisiuni dedicate artiștilor din partea rasariteana a Prutului. Sergiu Voloc este un foarte cunoscut actor…

- Pe 17 si 18 februarie 2018, de la ora 18:00, Teatrul „George Ciprian” are placerea de a gazdui spectacolul muzical Broadway Rocks, realizat de studentii de la University Centre Weston sub indrumarea regizorului Kyle Davies. Suntem deja la a doua colaborare cu departamentul de arte performative si musical…

- Miercuri, 24 ianuarie, de la ora 19.00, este programat spectacolul BUTOIUL CU PULBERE, dupa Dejan Dukovski, regia Marcel Țop, o poveste tragi-comica despre oamenii Maramureșului, cel mai nedomesticit ținut romanesc, un loc unde țaranii au construit un cimitir vesel in care pana și moartea are mormantul…

- Potrivit unui comunicat de presa al Consorțiului Cultural Corona, pana pe 6 februarie se pot face nominalizarile pentru Premiile Anului 2017 in Cultura la Brașov. Consortiul Cultural Corona va organiza, in 26 februarie, la Centrul Multicultural al Universitatii „Transilvania”, cea de-a patra editie…

- Compania de teatru Skepsis va invita joi, 18 ianuarie, de la ora 19.00, la Casa de Cultura a Studentilor din Alba Iulia, la primul eveniment din cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2018. Pentru ca proiectul, reeditat anual, urmareste aducerea in prim plan a tinerilor de valoare, cu potential creator,…

- Miercuri, 17 ianuarie 2018, de la orele 10.00 și 11.15 va avea loc primul spectacol din abonamentul pentru copii al Teatrului de Nord Satu Mare, intitulat „Fabula se refera și la tine”. Copiii care au abonamente sunt așteptați in sala „Deak Endre” a Centrului Cultural Carei, conform programarii. Spectacolul…

- Piesa se va juca in Sala Studio „Teofil Valcu" a Teatrului National, regia fiind realizata de Emil Gaju, scenografia de Alina Dinca Puscasu, din distributie facand parte Mihaela Arsenescu Werner, Doina Deleanu, Adi Carauleanu si Irina Radutu Codreanu. Spectacolul este o poveste de dragoste pentru adulti,…

- Patinoarul din incinta complexului sportiv „Cugir Arena” a fost, joi seara, gazda unui program de patinaj artistic pe gheața. Spectacolul a fost oferit de catre sportivii din cadrul secției de patinaj artistic aparținand Clubului Sportiv Școlar Miercurea Ciuc, insoțiți de catre antrenoarea și coregrafa…

- Dupa ce a facut cunoscuta situația instituției pe care a preluat-o cu doar o luna in urma și a anunțat ca in februarie va fi cea dintai premiera, respectiv „Iaacovi și Leidental“ de Hanoch Levin, noul director al Teatrului de Vest, Florin Gabriel Ionescu a prezentat in cadrul primei conferințe…