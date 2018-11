Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 10 noiembrie, duminica, 11 noiembrie si miercuri, 14 noiembrie, incepand cu ora 18:30 premiera spectacolului de balet "Spargatorul de nuci" de Piotr Ilici Ceaikovski, coregrafia lui Oleg Danovski, adaptarea regizorala si coregrafica poarta semnatura lui Oleg…

- Cea de-a XVI-a editie a Festivalului de Opera, Opereta si Balet se incheie la sfarțitul aceste saptamani, cu o premiera prezentata in doua seri consecutive, cu doua distributii diferite si invitati speciali, conform traditiei. In acest an, premiera aleasa este „Rigoletto”, de G. Verdi,…

- Spectacolul de teatru "Ne stim de 100 de ani", proiect finantat de Ministerul Culturii si Administratia Fondului Cultural National (AFCN) va avea premiera la Ramnicu Valcea pe 6 si 7 octombrie, a declarat miercuri regizorul Serban Iordanescu. Spectacolul este o coproductie a patru teatre…

- Piesa scriitorului baimarean Marian Ilea a ajuns in Ucraina. Spectacolul are loc azi, de la ora 18.00, in sala de spectacole a castelului medieval din Ujgorod, unde Teatrul Ararat va prezenta spectacolul „Pictorul de pancarte”, de Marian Ilea.

- - Din 16 octombrie la Apollo 111 Teatrul - Spectacolul multimedia NEVERLAND, in regia Iuliei Rugina, un one woman show cu actrița Ioana Flora, va avea premiera pe 16 octombrie, la Apollo 111 Teatrul. Premiera va fi urmata de alte 5 reprezentații, doua in luna octombrie și trei in noiembrie. Produs de…

- Lungmetrajul documentar „Dancer”, regizat de Steven Cantor, va deschide, pe 6 septembrie, de la ora 19.00, la Cinema „Elvire Popesco”, cea de-a de-a patra editie a Bucharest International Dance Film Festival, in cadrul caruia spectacolul „IRIS” al finlandezei Johanna Nuutinen va fi prezentat in premiera…

- Spectacolul "Dragostea celor trei portocale", aflat in repetitii la Teatrul "Stela Popescu" din București, va avea premiera pe 5 octombrie, la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor din Capitala, arata un comunicat remis MEDIAFAX."Astazi incepe o aventura, astazi incepe un ritual, astazi…