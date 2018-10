Spectacolul "153 de secunde", inspirat de tragedia din clubul Colectiv, va avea premiera pe 27 octombrie

Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul Astra Giurgiu, din cadrul…

- Pe 11 octombrie 2018, reprezentativa Romaniei va disputa cea de-a treia partida din cadrul Ligii Natiunilor. Meciul Lituania – Romania se va juca pe stadionul LFF Stadionas din Vilnius, cu incepere de la ora 21:45.

- In perioada 6-7 octombrie, vinul, muzica și cultura Republicii Moldova iși dau intalnire la prima ediție a Festivalului Vinului Moldovei, care se va desfașura la Lagoo-Snagov. Acesta este primul eveniment din Romania care aduna sub umbrela sa gustul autentic și atmosfera moldoveneasca oferite de vinurile…

- Peste 5 500 de spectatori au participat in Piata Sfatului din Brasov la cea de a treia seara de a Festivalului International Cerbul de Aur, in care au urcat pe scena, in recital extraordinar, James Blunt, Horia Brenciu amp; HB Orchestra si Delia, spectacolul fiind unul sold out.Aceasta a fost totodata…

- La fel ca in anii precedenți, accesul publicului la partidele de pe teren propriu ale echipei de baschet CSM CSU Oradea in sezonul 2018/2019 se va face pe baza de bilete sau abonamente. Abonamentele se vor putea procura incepand de marți, 21 august, la sediul CSM Oradea (Str. Primariei,…

- Trupele metal britanica Monuments și daneza Vola vor susține un concert in București, in Club Fabrica, pe 20 octombrie, potrivit organizatorilor evenimentului, scrie Mediafax.Show-ul este unul exclusivist, doar 350 de bilete fiind puse in vanzare, iar acestea se gasesc pe iabilet.ro, in magazinele…

- Ryanair nu asigura insa nici cazare și masa turiștilor, așa cum era obligata in aceasta perioada. Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa nu s-a dovedit a fi o opțiune prea buna pentru bihorenii care au ales sa zboare spre Aeroportul din Girona, avand ca destinație…

- Pentru cei care nu sunt prinsi in febra Campionatului Mondial din Rusia dar au chef de o portie buna de ras, alternativa este Stand Up Comedy – Show de Vara. Poate-i știi de la Roast-ul lui Alex Velea, Iumor, Razi ca Prostu’, Show de Seara, podcasturile Intre Show-uri, Ceva Marunt și…