Spectacole-concert în FITPTI 2018 Am in vedere in special spectacolul Visatorul de la Piatra Neamt si spectacolul Pisici de la Suceava. Desi diferite ca miza, mesaj si public-tinta vizat, ambele au in comun faptul ca, in ciuda unei pregnante note umoristice, sunt mai mult decat simple spectacole-concert si mai profunde decat sunt spectacolele pentru copii in general. Cu mare atentie, organizatorii au precizat in program varsta de la care se poate participa la spectacolele din (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medaliata cu bronz in sezonul trecut al Campionatului Național de Volei pentru juniori I, echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregatita de antrenorul Tudor Orașanu, a inceput noul campionat in forța. LPS CSȘ Suceava a caștigat intr-o maniera mai mult decat clara in deplasarea de la LPS Piatra…

- Medaliata cu bronz in sezonul trecut al Campionatului Național de Volei pentru juniori I, echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregatita de antrenorul Tudor Orașanu, a inceput noul campionat in forța. LPS CSȘ Suceava a caștigat intr-o maniera mai mult decat clara in deplasarea de la LPS ...

- Teatrul Municipal „Matei Vișniec" Suceava a incheiat cu succes cel de-al doilea turneu internațional al stagiunii 2018-2019, susținand doua spectacole in capitala Republicii Moldova.Spectacolele puse in scena la Suceava au deschis FESTIS, Festivalul Internațional de Teatru ...

- In localizarea viitorului aeroport ar trebui urmarite cateva aspecte esentiale: asigurarea unei bune accesibilitati la marile concentrari urbane ale regiunii noastre (Iasi, Bacau, Suceava, Botosani, Piatra Neamt etc.) si a unui caracter multimodal al viitoarei platforme aeroportuare, alaturi de chestiuni…

- Casa de Cultura a Studentilor din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava (USV) organizeaza luni, 15 octombrie, "Concert in 4", spectacol sustinut de Ada Milea, Bobo Burlacianu (Fara Zahar), Anca Hanu si Cristi Rigman. Evenimentul va avea loc in Auditoriumul ”Joseph Schmidt”, din strada ...

- Proiectul privind reabilitarea și modernizarea fostului cinematograf Arta din cartierul Ițcani a fost declarat eligibil pentru a fi finanțat din fonduri europene, a anunțat miercuri primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. Proiectul a fost depus la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Est de la Piatra…

- Obișnuiți doar cu comunicate in care conținutul nu prea conta, dar care conțineau fotografii artistice cu președintele Consiliului Județean, singur sau insoțit, am bifat cu placuta surprindere unul in care avem 17 fotografii și nici una in care Ionel Arsene sa se afle in prim plan. Semn ca de data aceasta…

- Miting aviatic anulat: Un pilot a decedat dupa ciocnirea a doua avioane Un pilot a murit, iar celalalt este în stare grava, dupa prabusirea a doua avioane de mici dimensiuni în localitatea Fratautii Vechi, din judetul Suceava. Spectacolul aviatic programat peste doua ore pe Aeroportul…