Spectacol-tribut dedicat memoriei lui Aurelian Andreescu Primaria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, organizeaza, in data de 18 decembrie 2018, ora 19:00, la Sala Studio a Teatrului Național București, spectacolul muzical „OAMENI - TRIBUT AURELIAN ANDREESCU”, in memoria unuia dintre cei mai valoroși și mai apreciați interpreți romani, care a lasat in urma sa numeroase șlagare ascultate și azi cu placere de toate varstele. Conceptul ii aparține artistului Aurelian Temișan, care iși argumenteaza alegerea sa astfel: „La 100 de ani de la Marea Unire, celebrand «Centenarul», am ales din suita marilor artiști ai Romaniei,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concertul lui Andre Rieu este programat pe 5 aprilie 2019, la BT Arena din Cluj. Spectacolul din Romania a fost inclus intr-un nou turneu mondial, care a inceput deja, in septembrie, cu concerte in SUA si Canada.

- Muzica ușoara romaneasca este in doliu. Ieri, Dogaru Valentin, unul din veteranii membri ai cele mai importante formați de acompaniament muzical din Romania, Big Band-ul Radio, s-a stins din viața. Din pacare instrumentistul nu și-a vazut visul cu ochii, acela de a o acompania pe emerita…

- Muzica ușoara romaneasca este in doliu. Ieri, Dogaru Valentin, unul din veteranii membri ai cele mai importante formați de acompaniament muzical din Romania, Big Band-ul Radio, s-a stins din viața. Din pacare instrumentistul nu și-a vazut visul cu ochii, acela de a o acompania pe emerita Aura Urziceanu,…

- Sibiu Magic Show prezinta miercuri, 5 decembrie, ora 18:00, spectacolul "Comedy Show" cu Elastic si Francesca. Evenimentul va avea loc la sala de la parterul Teatrului "Gong" din Sibiu. Sibiu Magic Show e un festival unic in Romania, cu un program spectaculos ce jongleaza cu vizibilul si invizibilul,…

- Reprezentantii comunitații romanești din Ungaria vor sarbatori centenarul la Gyula (Jula), Ungaria. Evenimentul se inscrie in seria manifestarilor dedicate celor 100 de ani de Romania și va reuni oficialitați și personalitați marcante ale culturii din marile centre universitare ale Romaniei. Centrul…

- Caldura ne va costa mai mult in acesta iarna. Gazele naturale s-au scumpit deja peste vara pentru consumatorii finali, iar in ultimele trei luni pretul a crescut semnificativ si la firmele care fac extractie. In aceste conditii si producatorii de energie termica vor scumpi gigacaloria. Daca intretinerea…

- O noua expoziție la MNAR! Muzeul Național de Arta al Romaniei va invita in perioada 2 noiembrie 2018- 28 februarie 2019 la expoziția Confesiuni. 1944-1965 dedicata lui Corneliu Baba, unul din marii maeștri ai școlii romanești de pictura. Deschisa la parterul Galeriei Naționale, expoziția este prilejuita…