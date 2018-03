Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (locul 35 WTA) a invins-o pe Monica Niculescu (71 WTA, venita din calificari) si s-a calificat in turul doi la Indian Wells, de categorie Premier Mandatory, potrivit news.ro. Cirstea s-a impus, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 18 minute de joc.

- Ziua jucatorilor din Romania de la Indian Wells va incepe in forta, cu duelul dintre Sorana Cirstea si Monica Niculescu. Vor mai evolua Mihaela Buzarnescu, Marius Copil, Simona Halep (dublu), Irina Begu (dublu) si Raluca Olaru (dublu).

- Simona Halep este pregatita pentru Indian Wells. Numarul 1 WTA a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata la Australian Open, pe 27 ianuarie. ”Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

Irina Begu este singura reprezentanta a Romaniei care joaca in prima dintre cele doua zile alocate meciurilor WTA din primul tur, fanii din Romania putand sa ii urmareasca evolutia in nopatea de miercuri de joi. Romanca de pe locul 36 WTA va juca pe terenul 5 impotriva reprezentantei Serbiei,

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a intrat pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.648.508 dolari, marti, dupa ce a dispus de...

- Monica Niculescu a invins-o, in turul doi al calificarilor, pe italianca Roberta Vinci, numarul 147 mondial, scor 6-0, 6-4, intr-o ora si noua minute de joc. De-a lungul intalnirii, Niculescu a reusit sapte break-uri, dintre care trei in primul act si patru in cel de-al doilea, si si-a cedat serviciul…

- Traseul Simonei Halep este unul destul de accesibil pana in semifinale. Daca trece de sora Karolinei Pliskova, Halep ar putea juca impotriva sportivei Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 30 WTA, in turul al treilea, apoi posibil cu jucatoarea franceza Kristina Mladenovic, locul 15 WTA, in optimi…

- Marius Copil, eliminat in proba de dublu la Indian Wells. Challengerul din California are premii totale de 150.000$ plus ospitalitate (cazare și mic dejun asigurate de organizatori). Perechea formata din francezul Jeremy Chardy și suedezul Robert Lindstedt, fost partener al lui Horia Tecau, a depașit…

- Noul clasament al Asociatiei Tenisului Feminin (WTA) este condus de Simona Halep, jucatoarea care revine in fotoliul de lider mondial dupa numai patru saptamani. Simona Halep (7.965 de puncte) este din nou regina tenisului feminin, constanteanca avand un avans de 440 de puncte fata de Caroline…

- Halep parasise locul I WTA, la 29 ianuarie, dupa ce a pierdut finala Australian Open, in fata Carolinei Wozniacki. Toate cele sase romance din Top 100 WTA au urcat in clasament: Sorana Cirstea a urcat de pe locul 36 pe locul 35, cu 1.385 de puncte, Irina-Camelia Begu a urcat doua locuri, pana pe 36,…

- Simona Halep a avut intre 4 si 6 teste in timpul turneelor la care a jucat si mai mult de 7 in afara competitiilor, se arata pe site-ul Federatiei Internationale de Tenis. Regulamentul ITF prevede ca jucatoarele si jucatorii din circuitele profesioniste sa anunte zilnic in ce oras se afla,…

4 dintre cele 16 jucatoare care au ramas in optimi sunt… romance! Simona Halep (locul 2 mondial), Mihaela Buzarnescu (43 WTA), Sorana Cirstea (poziția a 38-a in clasamentul WTA), Monica Niculescu (locul 92 WTA, venita din calificari) joaca, astazi, pentru un loc in sferturi… ora 13:00, Sorana Cirstea

Simona Halep, Sorana Cirstea, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu vor lupta, joi, pentru calificarea in sferturile turneului de categorie "Premier 5" de la Doha. Prima jucatoare care va intra pe teren va fi Sorana Cirstea, intr-o partida de foc cu spaniola Garbine Muguruza, favorita numarul patru

Organizatorii turneului de la Doha au anunțat in urma cu scurt timp programul celor 4 romance calificate in optimi la Doha, Simona Halep, Sorana Cirstea, Monica Niculescu și Mihaela Buzarnescu. Simona Halep (2 WTA) va juca in jurul orei 16:00 cu letona Anastasija Sevastova (15 WTA) Prima romanca ce

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a reusit o calificare spectaculoasa in optimile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens, cu 7-5, 6-4. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online:…

- Zi incarcata pentru tenisul romanesc la Doha: patru jucatoare din tara noastra urmand sa evolueze in turul doi al turneului de categorie "Premier 5": Simona Halep, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Mihaela Buzarnescu.

- Monica Niculescu, locul 99 WTA, a invins-o pe rusoaica Maria Sarapova, numarul 41 mondial, dupa trei seturi. Niculescu, venita din calificari, s-a impus dupa doua ore si 39 de minute de joc, in prima intalnire avuta cu Sarapova, noteaza News.ro . Fara a-i diminua in vreun fel meritele Monicai Niculescu,…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a reusit o victorie superba in fata rusoaicei Maria Sarapova, cu 4-6, 6-4, 6-3, luni, in prima runda a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ada Vilceanu)

- Monica Niculescu, locul 99 WTA si favorita 8 in calificari, a eliminat o, luni, pe rusoaica Maria Sharapova, in primul tur de la turneul de tenis Qatar Open.Monica Niculescu a invins o pe Maria Sharapova in trei seturi, scor 4 6, 6 4, 6 3.La aceasta competitie mai participa la simplu Simona Halep, Irina…

- Mihaela Buzarnescu a inceput cu dreptul si a facut break, dar apoi Turenko a castigat cinci ghemuri la rand. Buzarnescu a revenit spectaculos si a castigat sase ghemuri consecutive, adjudecandu-si primul set cu 7-5.Romanca a dominat actul secund, in care primul ghem l-a luat Turenko, dar…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei, scrie news.ro.De luni, Romania are un nou…

- Simona Halep – Destanee Aiava, in primul tur de la Australian Open. Liderul WTA vrea titlul la Melbourne. Programul romanilor. AUSTRALIAN OPEN – primul tur Feminin – simplu SIMONA HALEP (1) – Destanee Aiava IRINA BEGU – Ekaterina Makarova (31) SORANA CIRSTEA – ?? MONICA NICULESCU – ?? MIHAELA BUZARNESCU…

- Tragerea la sorți a tablourilor de la Australian Open are loc astazi, de la ora 10:00. Evenimentul poate fi urmarit in direct pe Eurosport și in format liveTEXT cu video pe GSP.ro. Simona Halep, numarul 1 WTA și principala favorita a turneului, va fi in centrul atenției. Sorana Cirstea, Monica Niculescu,…

- Sorana Cirstea, eliminata din primul tur la Hobart. Duel romanesc la dublu, dar și la simplu. Heather Watson a depașit-o, azi-noapte, pe Sorana Cirstea cu scorul 7-5, 6-3. La dublu, perechea Raluca Olaru – Olga Savchuk a avut de tras contra duetului Mihaela Buzarnescu – Maria Irigoyen. S-a terminat…

- Simona Halep ocupa locul I WTA, cu 6.175 de puncte, pentru a 13-a saptamana la rand, potrivit ierarhiei date publicitatii, luni, de WTA, prima din 2018, potrivit news.ro.in Top 100 WTA, Sorana Cirstea se mentine pe locul 37, cu 1.455 puncte, Irina-Camelia Begu pe locul 43, cu 1.194 de puncte,…

