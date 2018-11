Stiri pe aceeasi tema

- La mai puțin de 3 saptamani inainte de ziua cand noi, romanii, vom serba implinirea a 100 de ani de la cel mai important moment din istoria țarii, Cupru Min SA Abrud a organizat un spectacol aniversar dedicat Centenarului Marii Uniri, susținut de un ansamblu de cantareți vocali și instrumentali amatori…

- Bustul poetului nepereche realizat de un botosanean este amplasat intr-o celebra regiune, care a fost vizitata in primele opt luni ale anului de 3 milioane de turisti, din care cateva mii sunt romani.

- Fondatorul trupei Phoenix, Nicu Covaci, s-a aratat impresionat de performanțele Simonei Halep, pe care o urmarește cu drag la fiecare apariție pe teren. Muzicianul de 71 de ani, care inca mai concerteaza alaturi de legendara trupa, a realizat recent un tablou impresionant cu liderul WTA. O saptamana…

- Sambata, 29 septembrie 2018, incepand cu ora 19:00, are loc, in Sala Mare a Teatrului Tony Bulandra Targoviste, premiera spectacolului Livada de visini, dupa A.P. Cehov, in adaptarea dramaturgului Kihoon We, in regia lui Jeungwoo Son, scenografia Mariei Miu si coregrafia lui Hugo Wolff. Este pentru…

- Florența este asaltata de turiști care mananca pe strada, conform unui ordin care a intrat in vigoare din 2 septembrie. Oricine este prins mancand pe marginea drumului sau pe scarile cladirilor din centrul istoric al Florenței risca amenzi cuprinse intre 150 și 500 de euro, scrie Chanel NewsAsia .

- Astazi, cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la fondarea clubului Universitatea Craiova, suporterii de la Peluza Nord a oltenilor au creat o atmosfera de zile mari in fața stadionului "Ion Oblemenco". La 5 septembrie 1948, Universitatea Craiova, pe atunci UNSR Craiova, juca primul meci la Filiași, scor…

- Spectacol de lumina pe cerul Australiei. Mai multi soferi aflati in trafic si localnici din orasul Perth au reusit sa surprinda momentul in care "o minge de foc" traverseaza cerul. Oamenii de stiinta sunt...