SPECTACOL PIROMUZICAL! Programul de Revelion din Piața Palatului Culturii Incepe show-ul de Revelion in Piata Palatului Culturii. In cadrul evenimentului, iesenilor le va fi oferit la miezul noptii un spectacol piromuzical cu o durata de 10 minute. Artificile vor fi lansate din trei puncte de tragere simultana cu declansare electronica si comunicare wireless. Artificiile vor urca la inaltimi cuprinse intre 100 si 250 de metri pentru a fi vizibile din zona scenei si imprejurimi. Focul de artificii este realizat cu aju (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

