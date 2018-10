Stiri pe aceeasi tema

- Romania si-a adjudecat prima medalie la Jocurile Invictus. Dumitru Paraschiva a cucerit bronzul in proba de canotaj in sala. Nascut in 1983, in judetul Brasov, tata a doi copii, plt. adj. Dumitru Paraschiva este incadrat la Centrul de Instruire pentru Infanterie si Vanatori de Munte "Constantin Brancoveanu"…

- Maistrul militar clasa a II-a Miclea Alexandru, din cadrul Batalionului 206 Artilerie Antiaeriana “General Mihail Lacatusu” de la Ghimbav, Brigada 2 Vanatori de Munte “Sarmizegetusa” din Brasov, a fost gasit decedat duminica, 30 septembrie, in jurul orei 10.00, la iesirea din serviciul de zi pe punctul…

- Un militar a fost gasit impușcat in cap, intr-o Unitate din Ghimbav, județul Brașov, in dimineața zilei de duminica, 30 seprembrie. Parchetul militar Brasov a deschis o ancheta pentru stabilirea circumstantelor in care s-a produs decesul si, de asemenea, la nivelul unitatii militare s-a constituit o…

- Parchetul militar Brasov a deschis o ancheta pentru stabilirea circumstantelor in care s-a produs decesul militarului de la Ghimbav si, de asemenea, la nivelul unitatii militare s-a constituit o comisie de cercetare interna, a informat duminica MApN. Potrivit sursei citate, maistrul militar…

- MApN anunța ca barbatul gasit impușcat in cap in unitatea militara de la Ghimbav activa in cadrul ministerului din 1992, avand 48 de ani. La ultimul control psihologic din luna iulie 2018 a fost declarat apt, precizeaza instituția"Maistrul militar clasa a II-a Miclea Alexandru, din cadrul…

- Maistrul militar clasa a II a Miclea Alexandru, din cadrul Batalionului 206 Artilerie Antiaeriana ldquo;General Mihail Lacatusu" de la Ghimbav, Brigada 2 Vanatori de Munte ldquo;Sarmizegetusa" din Brasov, a fost gasit decedat duminica, 30 septembrie, in jurul orei 10.00, la iesirea din serviciul de…

- Aproximativ 40 de militari din Brigada 61 Vanatori de Munte "General Virgil Badulescu" vor participa, in perioada 1 - 15 septembrie, la exercitiul multinational "Rapid Trident 18", care va avea loc la Centrul International PfP din regiunea Yavoriv, Ucraina. Obiectivul principal al Fortelor…

- „Defilare militara cu cantec, la Castelul Bran”, pe 26 august 2018. La Castelul Bran se va reconstitui, simbolic, duminica, 26 august 2018, trecerea Carpaților de catre batalioanele romane din 1916. Brigada 2 Vanatori de Munte „Sarmizegetusa” și Academia Forțelor Aeriene „Henri Coanda”…