Spectacol pe cer in aceasta noapte! Doar in 2020 mai poti vedea asa ceva!

- Hidrologii au emis, sambata, avertizari Cod portocaliu si Cod galben de inundatii pe rauri din 27 de bazine hidrografice, valabile pana luni la miezul noptii. The post Cod portocaliu de inundații pana luni noapte. Vestul tarii este vizat de avertizare appeared first on Renasterea banateana .

- Peste 150 de gospodarii si sute de hectare de terenuri arabile si pasuni sunt afectate de inundatii in judetul Teleorman, autoritatile intervenind pentru evacuarea apei si consolidarea unui dig. Astfel, potrivit ISU Teleorman, in localitatea Tatarastii de Jos au fost afectate 3 curti, in Tatarastii…

- Numele de Luna albastra este dat celei de-a doua Luni pline care se produce intr-o singura luna calendaristica, un fenomen ce are loc, in medie, la fiecare doi ani si jumatate. Folosirea expresiei "Luna albastra" ca referinta pentru acest eveniment astronomic a rezultat dintr-o eroare aparuta in paginile…

- Vineri, 30 martie 2018, ora 18,00, la Teatrul Tony Bulandra, Centrul Judetean de Cultura Dambovita are bucuria de a va invita la un spectacol extraordinar, prilejuit de cea mai importanta sarbatoare a crestinilor - Invierea Mantuitorului.

- Cronica de Noapte 8 martie 2018 Nasul tv/ Partea 1 Tema: Vorbim romaneste si gandim ruseste. Azi, nimic rau despre femei. Despre militie, politica murdara si cum ne protejam copiii de capcanele retelelor sociale Moderator : Razvan Corneteanu, actionar Hotnews, Reporter Virtual. Invitat : Oleg Cojocaru,…

- ROMANII AU TALENT 2018. Eugen Cebotari este un tanar de 24 de ani care a rupt tobele in doua pe scena de la Romanii au talent si a plecat acasa cu 4 DA. "Mi-ai adus aminte de prima mea noapte cu Felix. Nu am inteles nimic din ce mi s-a intamplat, dar asa mi-a placut", a spus Mihaela Radulescu.…

- Andrei Gheorghe i-a scris in ultima lui noapte unei vechi prietene. Aceasta a dezvaluit conținutul SMS-ului pe care i l-a trimis regretatul jurnalist. Andrei Gheorghe a fost gasit mort in baie la o zi dupa ce ii trimisese prietenei și confidentei sale ultimul mesaj. „A sunat alaltaieri si eram eu cu…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) va calcula cati detinuti au stat in conditii necorespunzatoare, iar ulterior se va stabili suma care va fi oferita in acest caz, astfel incat impactul financiar sa nu fie prea mare, a declarat miercuri ministrul Justitiei, Tudorel Toader. …

- Tabloul masculin de simplu de la Indian Wells a avut parte de o finala de povestit nepotilor, Roger Federer si Juan Martin del Potro ridicand la rang de arta disputa de duminica noaptea. Partida a fost una care i-a tinut cu sufletul la gura atat pe sustinatorii celor doi, cat si pe cei neutri. Seria…

- Tiberiu Useriu a castigat vineri noapte ultramaratonul de la Cercul Polar. Cu o ambitie uluitoare si o rezistenta parca supraomeneasca, romanul a reusit sa duca la final cursa.La capatul celor peste sase sute de kilometri, a fost intampinat cu aplauze si in acordurile imnului national al Romaniei.…

- Acesta a fost primul meci oficial de simplu jucat de Serena Williams dupa mai mult de 13 luni, de la Australian Open - 2017, si dupa ce a nascut la 1 septembrie 2017 o fetita, Olympia. Fostul lider WTA s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si 32 de minute.Serena Williams,…

- "Fortele guvernamentale constroleaza mai mult de 50% din c", a declarat directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului. Cel putin 20 de persoane au murit in urma raidurilor aeriene, in timp ce trupele siriene incercau sa avanseze pe teritoriul regiunii Ghouta. La New York,…

- Este o continuare a istoriei Teatrului de Stat Constanta; partea I 1948 1958 se poate vedea aici, iar partea a II a 1959 1965 se poate vedea aici.Rugaminte generala fata de constanteni: acest material va fi corectat completat, daca se vor gasi eventuale completari modificari greseli. cap. 1 "Ecou indepartatldquo;,…

- Noul telefon lansat de Samsung are procesoare de top la interior, dar asta nu inseamna ca performanțele telefonului sunt la nivelul așteptarilor, ba din contra, Scriu cei de la Playtech.ro. Samsung Galaxy S9 este disponibil in doua variante de procesor. Cea pe care o vei primi in Europa este a telefonului…

- ...o scena de sarbatoare, un decor elegant, modern, dar fara ostentație! Costumele interpreților, instrumentiștilor și dansatorilor din faimosul nostru ansamblu artistic profesionist „Dor romanesc”, adica cantareți, orchestra plus formație de dansuri populare, toate erau „adevarate”! Nu chinezarii sau…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marti, in sedinta Sectiei pentru Procurori a CSM, ca nu se va prezenta la bilantul DNA de miercuri, precizand ca nu a primit raportul de activitate nici pana acum. Codruta Kovesi a spus ca raportul a fost inaintat marti catre invitatii la bilant.

- Un cutremur cu magnitudine 3,8 s-a produs joi seara in Vrancea.Seismul a avut loc la 23:49, la o adancime de 143,1 kilometri, anunța News.ro. Tot joi, la ora 10:07, in Vrancea, s-a produs un seism cu magnitudine 3, la o adancime de 111,8 kilometri.

- LIVE STREAM ONLINE LAZIO FCSB. Meciul Lazio Roma - FCSB va avea loc joi pe Stadio Olimpico din capitala Italiei, de la 20,00 (ora României). Echipa antrenata de Nicolae Dica s-a impus în tur cu 1-0.

- Tatal lui Justin Bieber s-a casatorit, intr-o stațiune selecta din Jamaica, și a avut invitați puțini, aproximativ 30, din familie și amici buni. Fiul sau, celebrul Justin, a venit cu iubita lui, la fel de celebra, Selena Gomez. Jeremy Bieber a oficializat relația cu Chelsey Rebelo, și a facut-o in…

- ”Astazi, numele lui este pomenit cu respect pe orice continent, dar cu pronunția șlefuita a limbii franceze. Daca ar vedea caciula de pe A, ar ști cu toții de unde vine acest uriaș. Oricine a trecut pragul atelierului sau din Paris poate spune ca a vazut Romania. Ca a privit-o in ochi. Gloria artistului…

- Oamenii simpli de la tara, al caror univers se invarte in special in jurul familiei si al gospodariei, folosesc adesea argumentul "au spus si la televizorldquo; pentru a puncta un aspect important ce ar putea sa le influenteze si lor viata. Fie ca este vorba despre o avertizare meteo, o schimbare in…

- Nu mai este niciun secret ca social media a devenit peste noapte o parte tot mai importanta din cariera unui model. Tot mai multe tinere apeleaza la rețele de socializare pentru a deveni mai populare.

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat inceputul unor masuri revoluționare in domeniul administrației publice. Una dintre primele masuri va fi analiza tuturor cheltuielilor publice, pentru a vedea ce cheltuieli publice se justifica sau nu se justifica. Dintre cele care se justifica, se…

- Drumarii de la Secția Drumuri Naționale au avut parte de o noua noapte alba, pe fondul Codului galben de ninsori abundente instituit in nordul țarii, incepand din dupa-amiaza zilei de 8 februarie.

- Vineri, 9 februarie, de la ora 19, la Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara are loc prima premiera a anului 2018: Cele trei grații – un spectacol de și cu Malina Petre, Mirela Puia și Luminița Tulgara. Dupa Rubens, Rafael și Botticelli, e timpul pentru o noua imagine a celor trei grații. Mai puțin…

- Cu toate ca mai multe categorii de bugetari s-au plans ca in urma Legii salarizarii si a transferului contributiilor li s-a redus veniturile, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca acest lucru nu s-a intamplat. "Salariile bugetarilor nu scad.

- In cursul nopții de vineri spre sambata (2/3 februarie) și pe parcursul zilei de sambata (3 februarie) aria ploilor se va extinde treptat cuprinzand majoritatea regiunilor, iar in jumatatea de vest a țarii se vor cumula in medie 15…20 l/mp. In zona montana, la altitudini de sub 1800 m, vor…

- Peste 300 de bucuresteni, de doua ori mai multi decat intr-o zi obisnuita, au vizitat miercuri seara Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", sperand sa surprinda ceva din fenomenul numit Super Luna albastra sangerie. "Multi oameni au auzit ca e Luna albastra. Acest lucru nu exista.…

- Un eveniment astronomic rar s-a produs in aceasta seara și deasupra Dejului, dupa ce a incantat privirile oamenilor din intreaga lume. Satelitul natural al Pamantului s-a aflat azi la cea mai mica distanta fata de Terra determinand aparitia unui fenomen denumit de astronomi „Super Luna albastra sangerie”.

- Cei care sunt pasionati de evenimente astronomice au parte de un spectacol rar. Luna are o aparitie cu totul speciala pentru ca trei fenomene diferite, legate de satelitul natural al pamantului, se produc simultan.

- Un eveniment astronomic rar se va produce pe 31 ianuarie, cand o eclipsa lunara totala va coincide cu Luna „albastra”. In acea noapte, satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra si va determina aparitia unui fenomen denumit de astronomi „Super Luna…

- Luna va oferi pamantenilor un adevarat spectacol, daca vor fi conditii meteorologice favorabile. Expresia "Luna albastra" desemneaza cea de-a doua Luna plina de pe parcursul unei luni calendaristice, un fenomen ce are loc, in medie, la fiecare doi ani si jumatate. Urmatoarea "Super…

- In cazul in care conditiile meteorologice vor fi favorabile, Luna va oferi pamantenilor un spectacol fascinant, miercuri. "Vom putea sa vedem, in timpul eclipsei, reflexiile pe suprafata lunara ale tuturor rasariturilor si apusurilor de Soare de pe Terra", a explicat Sarah Noble, cercetatoare la…

- Atmosfera incendiara la Encarnacion, in Paraguay, unde a inceput traditionalul carnaval care tine o luna intreaga.Localitatea, cunoscuta drept "capitala carnavalului din Paraguay", a fost luata cu asalt de mii de turisti, care nu au fost descurajati de ploaia marunta.

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secoli, in 1992? DE LA O ZI LA ROMANIA SI "CACEALMAUA EMBARGOURILOR" 10 MILIARDE DE DOLARI PAGUBE DE PE URMA APLICARII REZOLUTIILOR ONU PRIVITOARE LA IRAK SI IUGOSLAVIA! Marile puteri se joaca cu noi... "DE-A BABA OARBA" ADICA SE FAC CA NU VAD CA DACA…

- Aseara, pe scena Casei de Cultura din Constanta, intr un spectacol, de exceptie, s a jucat piesa Straini in noapte, cu Florin Piersic, in rolul principal.Acesta, joaca rolul lui Pierre, un barbat in floarea varstei care, dupa o noapte petrecuta intr un bar, este condus acasa de Julietta, interpretata…

- Netflix a lansat primul sezon al serialului animat, inspirat de seria de jocuri video Castlevania, anul trecut cu 4 episoade de cate 30 de minute, iar la scurt timp dupa, a afost anunțat ca se lucreaza la sezonul 2. FAQ: people keep asking, so I guess word didn't get around? We're…

- Brașovenii și turiștii sunt invitați, pentru recreere, marți, 23 ianuarie 2018, de la ora 18:00 la un spectacol de teatru, la Centrul Cultural Reduta (strada Apollonia Hirscher nr. 8, Brașov). Cei prezenți se vor bucura de o piesa cu mult umor, intr-o viziune originala, in regia Vioricai…

- Manifestarile dedicate implinirii a 159 de ani de la Unirea principatelor Romane sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza debuteaza la Calarasi cu un spectacol artistic, pus in scena de copiii de la mai multe scoli din oras.

- Se anunta o noapte alba pentru pasionatii de tenis din Romania. Atat Halep, cat si Ana Bogdan vor evolua in turul trei al primului turneu de Grand Slam al anului. Daca Halep pleaca mare favorita in disputa cu americanca Lauren Davis, diferenta de valoare dintre cele doua sportive fiind mare, cel putin…

- Spectacol cu totul special la Casa de Cultura a Sindicatelor din Pitești. Superba manifestare va avea loc marțea viitoare cu incepere de la ora 18:00 și va fi organizata de catre Consiliul Județean Argeș sub egida Centeraului Marii Uniri. Evenimentul se anunța unul grandios, nume grele din muzica…

- Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Este anunțul meteorologilor cu privire la evoluția vremii din urmatoarele ore.

- Papa Francisc, in cea mai recenta initiativa a sa catre cei care traiesc la marginea societatii, le ofera saracilor, celor fara adapost si migrantilor din Roma posibilitatea de a merge la un spectacol de circ, informeaza Reuters. Cetatea Vaticanului a anuntat miercuri ca asistentul social…

- Scandalul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea a ajuns și la urechile lui Traian Basescu. Fostul președinte a avut o intervenție extrem de dura in miez de noapte, in direct pe B1TV. Dragnea i-a facut praf pur și simplu pe Tudose și Dragnea și a spus ca șeful Camerei Deputaților e foarte aproape de…

- Cele mai vechi descoperiri arheologice din județul Teleorman dateaza din paleolitic sau epoca pietrei cioplite, uneltele de silex descoperite la Ciuperceni, langa Turnu Magurele, avand o vechime de aproximativ 1.500.000 de ani. Tot de atunci dateaza uneltele și aschiile de silex gasite pe valea raului…

- Liverpool a stabilit doua recorduri de transferuri in aceasta iarna.Aflata pe locul 4 in Premier League, Liverpool e cea mai activa echipa din Anglia pe piata transferurilor. Dupa ce l-au luat pe Virgil Van Dijk de la Southampton cu 85 de milioane de euro, cormoranii l-au vandut pe Coutinho cu 160…

- Un somer invalid, care traia in saracie, a aflat ca a fost dintotdeauna milionar. O patura din podul bunicii i-a schimbat viata. Viata lui Loren Krytzer s-a schimbat in mod definitiv atunci cind si-a dat seama ca o patura veche de peste 200 de ani, apartinind tribului Navajo, stringea praf in sufrageria…