Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au facut coada la Observatorul Astronomic Vasile Urseanu din Capitala pentru a admira spectacolul oferit de eclipsa partiala de luna. Cei mai incantati de eveniment au fost ,bineinteles, copiii. Aproximativ 60% din suprafata Lunii a fost acoperita de umbra. Eclipsa partiala…

- O eclipsa partiala de Luna a putut fi observata in noaptea de marti spre miercuri si in Baia Mare. Cea mai spectaculoasa parte a fenomenului a avut loc intre orele 23.00 si 02.00 noaptea, cand Luna a intrat partial in umbra Pamantului. In dreapta Lunii s-a aflat planeta Saturn, dar si o constelatie…

- In noaptea de marti spre miercuri se va produce o eclipsa partiala de Luna, vizibila in totalitate din tara noastra, daca cerul este senin sau printre nori. Eclipsa incepe la ora 21.44 cand Luna se afla aproape de orizontul de sud-est. Schimbari pe discul selenar se vor putea vedea atunci cand Luna…

- La 50 de ani de la lansarea misiunii Apollo 11, in data de 16 iulie 1969, Luna va oferi astazi spectacolul unei eclipse partiale care va putea fi admirata din majoritatea regiunilor Terrei. Eclipsa va fi vizibila in Africa, o mare parte din Europa si din Asia, din partea estica a Americii de Sud si…

- La 50 de ani de la lansarea misiunii Apollo 11, in data de 16 iulie 1969, Luna va oferi marti spectacolul unei eclipse partiale care va putea fi admirata din majoritatea regiunilor Terrei, informeaza AFP. Eclipsa va fi vizibila in Africa, o mare parte din Europa si din Asia, din partea estica a Americii…

- La exact 50 de ani de la lansarea misiunii Apollo 11, in data de 16 iulie 1969, Luna va oferi marti spectacolul unei eclipse partiale care va putea fi admirata din majoritatea regiunilor Terrei, informeaza AGERPRES."Eclipsa va fi vizibila in Africa, o mare parte din Europa si din Asia, din…

- "Eclipsa va fi vizibila in Africa, o mare parte din Europa si din Asia, din partea estica a Americii de Sud si partea vestica a Australiei", a precizat Societatea Astronomica Regala (RAS), cu sediul la Londra, intr-un comunicat. O eclipsa de Luna are loc atunci cand Soarele, Pamantul si Luna…

- Guvernul Statelor Unite ale Americii, acționand prin Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID), au acordat Republicii Moldova 29 de milioane de dolari. Doua scrisori de implementare in acest sens au fost semnate astazi de catre Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, și…