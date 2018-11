Stiri pe aceeasi tema

- O parte din tezaurul istoric de neprețuit al Romaniei, ce reuneste peste 1.000 de obiecte arheologice din metale pretioase, constituit in expoziția ”Aurul si argintul antic al Romaniei” descoperite de-a lungul secolelor pe teritoriul Romaniei, a ajuns in aceasta vara Szeged, in Ungaria, in prezenta…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat marti ca Romania va trimite Comisiei Europene, anul viitor, studiile de fezabilitate pentru cele ttrei spitale regionale care se vor construi in Iasi, Craiova si Cluj, abia dupa ce vor fi aprobate putandu-se demara licitatie pentru executie.

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Crețu, discuta cu premierul Viorica Dancila. Sorina Pintea și Paul Stanescu participa la intalnire. Corina Crețu a afirmat ca ”timpul trece”. Ea va discuta cu premierul Viorica Dancila și cu cei doi miniștri despre spitalele regionale,…

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, un medic cardiolog din Arad a murit in timpul garzii, la spital, o colega din Craiova, Livia David, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgența, a publicat o lista cu 43 de nume ale unor medici decedati in aceleasi conditii. „€Știți cați medici au murit in garzi sau…

- An de an, scena mare a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” gazduieste peste 350 de tineri actori sositi din toata lumea, la festivalul Amifran. Anul acesta, elevii vor sosi din Arad, Sighetul Marmatiei, Dej, Cluj-Napoca, Bucuresti, Slobozia, Iasi, Targu Jiu, Constanta, Huedin, Bistrita, Baia Mare, Pecs…

- Parfumurile D&P pot fi comandate acum si online in peste 80 de variante Lansarea magazinului online are loc in urma cererii considerabile din partea publicului de pe tot teritoriul Romaniei, care putea achizitiona pana acum produsele doar din magazinele prezente in Bucuresti, Brasov, Baia Mare, Botosani,…

- Iesenii pot viziona filme in premiera, un documentar romanesc dar si o animatie captivanta, la Ateneul din Iasi, in perioada 27 august – 2 septembrie 2018. Iata programul: 27 august 2018 Ora 19.00 – „Licu, o poveste romaneasca” – PREMIERA – (regia Ana Dumitrescu) – AG Ora 21.00 – „Utoya: 22 iulie”-…

- Lotul olimpic al Romaniei a continuat seria performanțelor desebite la Olimpiada Internationala de Stiinte ale Pamantului (International Earth Science Olympiad - IESO), reușind sa obțina și la ediția din acest an patru medalii: o medalie de argint și trei medalii de bronz. Alexandru Slavoia, elev in…