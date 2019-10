Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul Vestului din UTA și ASU Poli a oferit din nou un spectacol de gala in tribune. Vezi AICI programul etapei #13Vezi AICI clasamentul Ligii 2 Aproximativ 4.000 de fani au umplut pana la refuz micuța arena „Motorul” din Arad. Oaspeții din Timișoara au avut la dispoziție 210 bilete, suficiente…

- Totul sau nimic pentru formatia alb-violeta. Este timpul pentru cem mai așteptat joc din liga secunda. Meciul din etapa a 13-a a Ligii a II-a, UTA – Politehnica, se va disputa duminica, pe stadionul Motorul, de la ora 11. E vorba chiar de marele derby al Vestului, emblema a unei rivalitați, Timișoara…

- „Baietii in ghete” au intrat in linie dreapta cu pregatirea Derby-ului Vestului de duminica. ASU Politehnica a castigat ultimul duel direct de pe „Motorul” in primavara, cand, ca si acum, UTA era favorita. Mugur Gusatu ii vede pe aradeni intre primele trei forte ale Ligii 2, cu toate acestea tehnicianul…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta nu a acumulat pana acum niciun punct in Superliga si se afla in cautarea primei victorii. Formatia de pe litoral joaca, sambata, la Constanta, impotriva Gloriei Buzau, echipa aflata pe penultimul loc, cu 5 puncte. Partida se va disputa pe stadionul „Mihail Naca” si…

- FCSB și Dinamo, locurile 9 și 10 din Liga 1, se vor duela diseara, pe Arena Naționala, in fața unei asistențe-record. FCSB și Dinamo se infrunta in aceasta seara, de la ora 20:30, in derby-ul de tradiție al fotbalului romanesc. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT, FOTO și VIDEO pe GSP.ro…

- Masuri speciale pentru partida anului, de la Arad, când UTA întâlnește Dinamo, într-un meci de Cupa României. Partida are loc pe arena Motorul, marți, cu începere de la ora 16.

- „Ne așteapta un meci greu, la fel ca toate celelalte de pana acum. Dupa cum se știe, am eliminat Poli Timișoara din Cupa, dar niciun joc nu seamana cu celalalt. Ma bucur ca revine in echipa Ehmann, deoarece i-a trecut suspendarea. De asemenea, Vasiu Bruno este și el apt de joc și mergem increzatori…

- ARAD. UTA joaca duminica, de la ora 11.30, pe „Motorul”, um meci extraordinar de important in economia clasamentului, contra celor de la CS Mioveni. Antrenorul Laszlo Balint zice ca trebuie lasata la o parte, cel puțin deocamdata, euforia tragerii la sorți din Cupa Romaniei. Un meci…