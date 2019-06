Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 1 iunie. Ansamblul ”Doina Bascovului” al Casei de Cultura a Comunei Bascov a fost prezent la Ziua Comunei Bradu, județul Argeș, incepand cu ora 14.00, in cadrul evenimentului ” Zilele comunei Bradu”. Tot sambata, incepand cu ora 19.00 , pe scena Casei de Cultura din Bascov s-a desfașurat…

- Cea de-a XIX-a editie a celui mai pitoresc festival al traditiilor, Festivalul Etniilor, organizat de Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis si de Muzeul Satului Banatean, se va desfasura duminica, 2 iunie, de la ora 14.00, in incinta muzeului in aer liber. Vor fi reprezentate numeroasele etnii…

- In aceasta dupa-amiaza, incepand cu ora 17.00, la Muzeul Satului Banatean va avea loc un spectacol folcoric organizat in parteneriat cu Centrul de Cultura si Arta al judetului Timis, la care participa cei mai de seama reprezentanti ai folclorului banatean, cu cantece, jocuri si grai din Banatul de altadata.…

- In perioada 9-12 mai, Asociația Culturala „Pordampi” organizeaza, in colaborare cu Primaria și Consiliul Local Lugoj, mai multe spectacole pe scena de pe platoul Casei de Cultura a Sindicatelor din Lugoj, pentru a marca „Ziua Europei”, sub genericul „Serbarile verii”. Conform spuselor organizatorilor,…

- Gratie unui proiect initiat de Asociației Pro Teatru, poetul Lucian Blaga va fi omagiat la Zalau in cadrul Calendarului Poeziei Romanești. Acesta este un proiect inițiat de Asociația ”Pro Teatru” și finanțat de catre Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj care iși propune omagierea unui poet…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va organiza astazi, la Nițchidorf, și duminica, 31 martie, la Deta, o noua etapa a Festivalului ... The post “Lada cu zestre” se deschide la Nitchidorf si Deta appeared first on Renasterea banateana .

- Mezzosoprana Aura Twarowska va susține miercuri, 20 martie, de la ora 19, in Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, un recital in cadrul concertului caritabil „Inimi armonice”. Evenimentul muzical are drept scop strangerea de fonduri pentru a ajuta copiii…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza, in perioada 20 – 21 martie, prima ediție a Festivalului – concurs de muzica populara „Gelu Stan”. Festivalul ii aduce un omagiu maestrului Gelu Stan, profesor, dirijor și muzicolog originar din Lugoj, care a contribuit la dezvoltarea…