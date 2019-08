Spectacol în ploaie la Constanţa Beach Volleyball Tour Cea de-a doua etapa a turneului Constanta Beach Volleyball Tour a inceput intr-un mod inedit. Primele meciuri ale competitiei care se desfasoara pe plaja „Blanco by Casino” din statiunea Mamaia, s-au disputat pe 1 august. Vremea nu i-a ajutat deloc pe sportivi, dar nici acestia nu au renuntat la spectacol. Chiar daca la un moment dat ploaia torentiala si vantul puternic aproape ca i-a facut pe voleibalisti sa renunte, acestia au demonstrat ca sunt profesionisti pana ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

