- Se afla in plina desfașurare la Satu Mare targul de produse tradiționale ,,Produs de Cluj,,. Gasiți produse lactate din gospodariile taranilor, produse de carmangerie, produse apicole, dulciuri de casa, haine de piele sau de blana, camași populare, obiecte de podoaba și multe alte articole. GALERIE…

- Ziua Internaționala a Rromilor va fi sarbatorita, in premiera, in Centrul Civic din Vaslui, eveniment la care vor participa zeci de artiști locali și naționali, inclusiv elevi de la o unitate de invațamant din municipiu reședința. Invitații speciali vor fi membrii Ansamblului profesionist ”Enigma Rromilor”…

- Grupul si Orchestra "Cetinita" ale Liceului de Arte "I.St.Paulian" au organizat la sfarsitul acestei saptamani, la Palatul Culturii „Teodor Costescu”, din Drobeta Turnu Severin, un spectacol caritabil.

- Grupul si Orchestra "Cetinita" de la Liceul de Arte "I.St.Paulian" organizeaza in data de 15 martie a.c., de la ora 19,00, la Palatul Culturii „Teodor Costescu”, din Drobeta Turnu Severin, un spectacol caritabil.

- PROIECT CULTURAL… Traditiile si obiceiurile de alta data au reinviat ieri, 26 februarie, la “Muzeul satului” din Solesti, unde a avut loc o sezatoare autentica, la gura sobei. Copiii de la Centrul Scolar de Educatie Incluziva “Elisabeta Polihroniade” si profesorii lor, au pus in scena un adevarat spectacol…

- Ansamblul de apartamente Residenz Cartierul German este dezvoltat de catre Tiriac Imobiliare si grupul german LBBW Immobilien, in localitatea Chitila, in proximitatea Capitalei. Proiectul se afla in faza a patra, finalizata in 2016, ce include 12...

- Sala Polivalenta din Vaslui va fi, din nou, gazda unui eveniment de excepție organizat de primaria din localitate. La implinirea a 35 de ani de activitate artistica a maestrului Cristian Nastase și a 15 ani de la inființarea Orchestrei de muzica populara „Rapsodia Vasluiului”, publicul va avea prilejul…

- EVENIMENT… Dirijorul Orchestrei “Rapsodia Vasluiului”, Cristian Nastase, va fi sarbatorit saptamana viitoare in cadrul unui concert folcloric aniversar. Acesta va implini pe 13 februarie varsta de 50 ani si aproape 30 ani de activitate. Concertul va avea loc la Sala Polivalenta, ora 17:00, iar intrarea…