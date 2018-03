Stiri pe aceeasi tema

- Brasovenii sunt invitați la un concert aniversar cu totul excepțional, dedicat marelui nostru poet, Nichita Stanescu, si a implinirii a 85 de ani de la nasterea acestuia. Spectacolul va avea loc la Sala Patria miercuri, 28 martie, de la ora 19 și il va avea drept protagonist pe artistul…

- Mai multi politicieni romani, printre care Traian Basescu si Ludovic Orban, vor participa, duminica, la Chisinau la o manifestatie dedicata celor o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, relateaza site-ul Unimedia.info.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se arata deranjat de faptul ca duminica, pe 25 martie, la Chișinau va avea loc o manifestația unionista, dedicata celor 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Acesta spune ca „in mod abuziv și ilegal" au fost chemați sa participe la eveniment copii…

- Asa cum v-am informat, sub egida Centenarului, Centrul Cultural Mioveni, Primaria si Consiliul Local Mioveni alaturi de Asociatia ORDESSOS in partene-riat cu Muzeul Judetean Arges, Centrul Cultural Judetean si Universitatea de Stat din Pitesti vor organiza in data de 26 martie o serie de manifestari…

- Centrul Social-Politic European anunta declansarea unor studii sociologice pentru a masura proportia cetatenilor cu drept de vot care se pozitioneaza favorabil, respectiv nefavorabil, fata de subiectul unirii Republicii Moldova cu Romania. Intrebarea va fi una inchisa, cu doua variante posibile de raspuns:…

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- La 100 de ani la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru „Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut. Alianta pentru Centenar organizeaza o excursie…

- Igor Dodon spune ca „exista riscul ca dusmanul numarul unu al Republicii Moldova sa fie romanii”. Afirmația a fost facuta intr-un inteviu pentru Radio Europa Libera, in care președintele moldovean a vorbit despre miscarea unionista de la Chisinau. „Cred ca pericolul numarul unu acum pentru Republica…

- Un concert unic prin amploarea si prin insemnatatea sa. Sambata, la Sala Sporturilor din Buzau, aproximativ 2.500 de persoane au participat la spectacolul „Din suflet romanesc”, un concert care a marcat implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, reunind pe aceeasi scena unele dintre…

- Despre reunirea Basabiei cu Romania se poate vorbi mult și subiectul e fierbinte, iar opiniile sunt influențate de mulți factori. Tocmai de aceea, intalnirea mea cu preotul Sergiu Aga din Orhei, Basarabia, a fost binecuvantata. Text ce insoțește aceasta cruce-monument: ”Se urca Basarabia pe cruce/ Si…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de catre jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de la Indian Wells. "Nu am fost pregatita sa joc acest meci si am evoluat prost. Partea buna este ca am jucat semifinale,…

- Constantenii care doresc sa marcheze asa cum se cuvine cei 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, care se celebreaza in luna martie, sunt asteptati vinerea aceasta, de la ora 17.00, la Muzeul de Arta, la o serata culturala muzicala. Evenimentul este inclus in cadrul aniversarii centenarului…

- Ei spera sa fie semnat de toti consilierii, deoarece considera ei ca este un moment prielnic pentru unire. Mai jos redam postarea integrala de pe contul de Facebook a lui Marian Uscatu, politician in cadrul PMP Iasi. "Astazi, 14 martie, alaturi de colegii mei din conducerea Partidul Miscarea Populara…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Traian Basescu a explicat ca aceasta campanie - 'Alegem primarul in doua tururi' - trebuie desfasurata 'pentru a constientiza populatia, dar si oamenii politici ca fara doua tururi PSD va ramane pe vecie impietrit in administratia locala'. Al doilea proiect, propus de Basescu, vizeaza ca in consiliile…

- Autoritatile Buzaului marcheaza Centenarul Unirii cu un spectacol de muzica si dansuri populare, de patru ore, programat pentru sambata, 17 martie, de la ora 17.00. Intrarea se face pe baza de invitatii acordate gratuit publicului, iar in sala ar trebui sa se afle si cateva zeci de primari din Republica…

- Peste 200 de reprezentanți ai administrației locale din Romania și Republica s-au intalnit sambata la Iași pentru a solicita Parlamentelor de la București, respectiv Chișinau, sa emita o declarație comuna privind reintregirea naționala prin Unirea celor doua state. Municipiul Iași a gazduit prima conferința…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca "este inadmisibil sa stam mai mult de un an de zile fara…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Presedintele PES, Serghei Stanisev, a afirmat, sambata, la congresul extraordinar al PSD, ca Romania are nevoie de ”leadershipul puternic si democratic” al formatiunii social-democrate.”Draga PSD, draga Liviu, draga Viorica, Romania are nevoie de leadershipul puternic si democratic al PSD.…

- Congresul PSD. Primele incidente. Cativa protestatari au fost ridicati de jandarmi Cateva zeci de persoane s-au adunat, sambata dimineata, in fata Salii Palatului, unde are loc Congresul extraordinar PSD, jandarmii ridicand unii protestatari care au scandat impotriva PSD. Trei protestatari au…

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se va afla joi la Bucuresti, intr-o vizita oficiala, ocazie cu care se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu...

- Romania urmareste pana la fiecare leu modul cum sunt cheltuiti banii pe care ii acorda Republicii Moldova. Declaratia a fost facuta de ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, in cadrul emisiunii „Moldova in direct” de la postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN.

- O persoana a decedat intr-un grav accident in Romania in care a fost implicat un microbuz din Republica Moldova. Potrivit informații, microbuzul a ieșit la depașire și a s-a ciocnit frontal cu o Dacia.

- Premiera documentarului jurnalistic “Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, realizat de Agenția Naționala de Presa a Romaniei AGERPRES, a avut loc la 28 februarie 2018 la Centrul Cultural „Odeon” din Chisinau.

- Senatorul român Iulia Scântei scrie într-o postare pe facebook ca, Parlamentul Republicii Moldova a refuzat sa dea curs invitației de a avea o ședința comuna a Parlamentelor României și Republicii Moldova care ar fi trebuit sa aiba loc la Iași sau la Chișinau. …

- Consolidarea cooperarii bilaterale, inclusiv in plan investitional, si sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dancila a transmis…

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- La cateva zile dupa moartea Anastasiei Cecati si a sotului ei, apare o ipoteza soc in cazul celor doi, informeaza Romania TV. Un prieten virtual al barbatului este de parere ca ei au fost de fapt ucisi de sponsori din Dubai ai acesteia. Citeste si Rasturnare de situatie in cazul mortii Anastasiei…

- In cadrul intrevederii, premierul Viorica Dancila a reiterat sprijinul puternic al Romaniei pentru consolidarea proiectului european și a menționat interesul ca Programul viitoarei Președinții a Consiliului Uniunii Europene, pe care țara noastra o va deține in primul semestru al anului 2019, sa raspunda…

- Spectacol incredibil pe cerul Thailandei, informeaza Romania TV. Totul are loc in timpul festivalului lanternelor, moment cand mii de oameni lanseaza pe cer lampioane aprinse. Imaginile sunt memorabile. Citeste si Ilinca Vandici, socata de prostitutie: "Ce voiai, cum iti doreai, nu mai conta..."

- Alina Eremia le daruiește fanilor ei o surpriza frumoasa, de Valentine’s Day! ea a lansat un duet surprinzator Marius Stamatin, pe numele de scena Mark Stam. Artistul are 20 de ani și este un alt cantareț venit de la Chișinau sa scrie istorie in Romania, dovedind ca Moldova este un izvor nesecat de…

- Xenia Florea Declarații de ”unire” cu Romania au semnat 18 localitați din Republica Moldova. A 18-a a devenit satul Magurele din raionul Ungheni. Și, deși primarii și reprezentanții consiliilor locale afirma in cor ca actele adoptate de ei sint doar acte de unire simbolica, “un strigat al inimii”,…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, se va afla, in perioada 13-15 februarie, intr-o vizita oficiala in municipiul Bucuresti, Romania, noteaza Noi.md. Vizita va avea loc la invitatia primarului general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, iar pentru miercuri primarii…

- Dupa precipitațiile puternice sub forma de ninsoare care au cazut joi seara in mai multe localitați din nordul Moldovei (Romania), mii de familii au ramas fara energie electrica, iar copacii cazuți au creat dificultați in trafic.

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii ”pro-statalitate” si impotriva unirii cu Romania, adaugand ca vor fi sute de localitati care se vor alatura acestui demers, relateaza Unimedia.info. ”Cei care au vrut sa testeze cat…

- „Oricat nu s-ar scrie despre Marea Unire din 1918, spunea un istoric basarabean, oricate dovezi si argumente nu s-ar aduce in favoarea unor legitati, care au dus la crearea Romaniei Mari, totusi nici cea mai docta argumentare n-o sa spulbere senzatia de miracol." Intr-adevar, unirea Basarabiei cu Romania,…

- .Partidul Național Liberal desfașoara, la aceasta ora, in Palatul Parlamentului, o ședința a Biroului Politic Național, la care au fost invitați deputații și senatorii partidului. Ordinea de zi este urmatoarea: Stabilirea strategiei politice a PNL pentru anul 2018 Prioritațile legislative…

- Un tehnician dentar realizeaza cu multa pasiune, printr-o tehnica inedita, pandantive din metal si ceramica dentara, care au ajuns sa fie foarte apreciate chiar si peste hotare. Nascut in Republica Moldova, Oleg Fulga s-a mutat in urma cu multi ani la Galati din dorinta de a avea un trai mai bun. A…

- Daniel Funeriu, fost ministru al Educației in perioada 2010-2012, in prezent pe un post diplomatic al UE la Chișinau, nu uita mai vechiul sau conflict cu PSD. Acuzat de-a lungul timpului chiar de inchiderea abuziva a unor școli, Funeriu arata ca numarul unitaților de invațamant a scazut constant…

- Un moldovean de 45 de ani, care a avut de suferit in urma unui accident rutier, a fost preluat astazi de un elicopter al serviciului SMURD Romania, noteaza NOI.md. Acesta a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanești si, din cauza ca starea lui s-a agravat, la solicitarea serviciului Aviasan din…

- Pentru al patrulea an consecutiv, filmele din cadrul MyFrenchFilmFestival sunt disponibile exclusiv online in Orange TV Go, intre 19 ianuarie si 19 februarie. Ajuns la editia cu numarul opt, MyFrenchFilmFestival este primul festival online de film francez accesibil publicului din Romania in mod gratuit.…

- Fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu considera ca la Bucuresti trebuie instituit un minister al Reintegrarii tarii, menit sa promoveze ideea Unirii cu Republica Moldova. Un alt proiect pe care il propune ex-presedintele roman in anul Centenarului tine de anularea efectelor pactului Ribbentrop-Molotov.

- Eveniment dedicat Edictului de la Turda Dieta de la Turda, institutie care adoptat Edictul promulgat de Principele Transilvaniei, Ioan Sigismund Zápolya. Foto: pictura de Aladár Körösfoi-Kriesch. Biserica Unitariana Maghiara organizeaza,…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a lansat Calendarul Unirii. Dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, calendarul traseaza un arc peste timp și evidențiaza evenimentele premergatoare Întregirii naționale. Prima fila a calendarului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cheama pe romani, in mesajul de Anul Nou, sa colaboreze "pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun, al unui proiect comun"."La trecerea in Noul An doresc tuturor romanilor gandurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 sa fie unul…

- Un cutremur a avut loc in Romania in urma cu putin timp. Acesta s-a produs intr-o zona mai putin obisnuita, in judetul Galati, la o adancime de 14 km. Magnitudinea a fost de 2,1, iar epicentrul seismului a fost situat la 132 km sud-vest de capitala Republicii Moldova, Chisinau, si 30 km nord-vest…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. ”Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul…