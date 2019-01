Stiri pe aceeasi tema

- Au fost probleme pe regionala feroviara Timisoara, scrie digi24.ro. Trenul Inter Regio 1766 a stat aproape patru ore in statia Barzava din cauza unei caderi de tensiunePeste o suta de calatori au fost blocati in camp, iar trenul in care se aflau nu avea nici caldura sau lumina.Garnitura, care plecase…

- Țara e cuprinsa, din nou, de isteria secesiunii ținutului unguresc și a separarii Ardealului, dupa mascarada sinistra pusa la cale de Nicolae Robu sambata, la Timișoara și numita pompos ”Asociația” sau ”Patrulatera” vestului (AVE).Apa gratis, pentru invitați, din partea primariei – doar la cerereCa…

- La inceputul de saptamana viitor, luni, 10 decembrie, constantenii se pot bucura de vizionarea unei piese de teatu in regia lui Vlad Zamfirescu, scenografia fiind semnata de Madalina Marinescu. Spectacolul "All inclusive" este vazuta ca fiind o comedie cu totul, plina de voie buna si de amuzament.Actiuna…

- Sambata, 1 decembrie, de la ora 21.00, pe scena Reflektor Venue va urca indragita trupa Celelalte Cuvinte pentru un concert eveniment. Publicul va pași pe taramul nostalgiei alaturi de celebrele piese de pe primul album al trupei: Scrisori iubite, Un sfarșit e un inceput, Daca vrei, La ceas tarziu,…

- Sambata, 10 noiembrie, de la ora 20.00, Luna Amara va urca pe scena clubului Capcana sa-și lanseze cel mai nou material muzical, „Nord”, iar pe fanii timișoreni ii așteapta un concert excelent! Noul album, „Nord”, al baieților de la Luna Amara este al 6-lea material al formației, „incarcat…

- dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și gradinarit, organizeaza, in fiecare magazin, acțiuni dedicate acestui eveniment. In cadrul acestor manifestari, reprezentanți ai Asociatiei „6 Dorobanti“, echipați in uniforme și costume, vor amenaja un bivuac istorico-militar, care…

- Dupa primele reprezentații cu public care au avut loc la Teatrul Anton Pann din Rm Valcea, in zilele de 6 și 7 octombrie, premiera spectacolului ”Ne știm de 100 de ani” o superproducție realizata la Teatrul Anton Pann din Ramnicu Valcea, impreuna cu Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, Teatrul Tineretului…

- Invitatul special al evenimentului, trupa Proconsul, care confirmase din luna iunie participarea pro bono, s-a retras. Organizatorii evenimentului iși cer scuze fața de persoanele care au cumparat deja bilete la Balul Bucuriei, in speranța ca ii vor vedea și pe membrii trupei pe scena. ATCA…