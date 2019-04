Stiri pe aceeasi tema

- Meșterii populari vranceni au fost premiați, ieri, in cadrul expoziției Tradiții Pascale, organizata la Muzeul Satului din Crangul Petrești. A fost cea de-a noua ediție a Expoziției de arta tradiționala cu tematica pascala, organizata de Consiliul Județean Vrancea și Muzeul Vrancei, in parteneriat cu…

- Consiliul Județean Vrancea și Muzeul Vrancei, in parteneriat cu Centrul Cultural Vrancea si Ansamblul Folcloric Tara Vrancei, organizeaza la Secția de Etnografie Crang – Petrești, Expoziția de arta tradiționala cu tematica pascala „Traditii pascale la romani“, editia a XI-a, joi, 18 aprilie 2019, ora…

- Copiii Școlii Gimnaziale Soveja au participat, vineri, la Colocviul „200 de ani de la nașterea poetului și omului politic Alecu Russo”. Evenimentul a avut loc la Casa de Hram a Bisericii Nașterea Domnului de la fosta Manastire Soveja și a reprezentat un moment de evocare a revoluționarului pașoptist…

- Consiliul Judetean Vrancea și Centrul Cultural Vrancea organizeaza specacolul „Sarut-mana, Doamna!“, dedicat Zilei Internationale a Femeii. Evenimentul va avea loc astazi, la Teatrul Municipal „Mr. Gheorghe Pastia” Focsani, la ora 19.00. Mike Godoroja & Blue Spirit vor sustine un spectacol de inalta…

- Corul, dansatorii și instrumentiștii din Vulturu au urcat pe scena Caminului Cultural, la inceput de martie, in cadrul unui spectacol special pentru doamnele și domnișoarele din comuna. Primarul Nicușor Pacuraru a facut, cu aceasta ocazie, un prezentare a proiectelor pe care le are in derulare administrația…

- Școala Populara de Arta Targu-Jiu organizeaza cu ocazia Zilei de Dragobete un minispectacol susținut de cursanții clasei de canto muzica populara, coordonați de profesorul și interpretul Ion Dragan. “De drag, de Dragobete” este genericul evenimentului dedicat iubirii ce va avea loc vineri, 22 februarie…