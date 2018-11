Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 23 noiembrie, incepand cu ora 18.00, Sala Consiliului Judetean Buzau va gazdui un spectacol dedicat marelui eveniment, Centenarul Marii Uniri. Elevii cercurilor de profil din cadrul Palatului Copiilor Buzau vor prezenta momente artistice speciale ce reflecta iubirea pentru tara, mandria de a…

- Corneliu Coposu a fost comemorat duminica, in localitatea natala Bobota, in cadrul unei ceremonii in care a fost inaugurat un monument dedicat eroilor din localitate, care si-au pierdut viata in cele doua conflagratii mondiale, si delegatilor localnici participanti la Marea Adunare Nationala de la…

- Florin Busuioc a facut infarct, marți seara, pe scena, in timpul unui spectacol in Craiova. La fața locului a fost chemata o ambulanța SMURD, iar vedetei i s-au acordat ingrijiri. Actorul a fost resuscitat de catre medici, insa dupa primul atac de cord, a mai suferit alte doua. In cursul nopții,…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Județean, impreuna cu Primaria și Consiliul Local Iclod, organizeaza duminica, 4 noiembrie 2018, un eveniment cultural – tradițional, dedicat Centenarului. Intitulata…

- Vineri, 2 noiembrie 2018, la Teatrul Luceafarul din Iasi va avea loc un spectacol de muzica si dans popular dedicat Centenarului. Elevi, profesori, parinti vor avea ocazia sa admire frumusetea costumului popular romanesc, sa traiasca vibratia cantecului popular si sa simta farmecul dansului popular.…

- In anul Centenarului, proiectul „Pasarea Maiastra“ creat de Asociatia Humaniterra cu sprijinul Secretariatul General al Guvernuluil in onoarea legendarei artiste a neamului romanesc, Maria Tanase, este o chemare la unitate, la armonie, la regasirea radacinilor comune.

- Cu sprijinul primarului comunei Barcanesti, Lupu Valeriu, sambata, 29 septembrie 2018, un grup de 24 de elevi ai școlilor din localitate au participat alaturi de alți elevi din județul Prahova și din municipiul Ploiești, in cadrul proiectului „Centenarul Marii Uniri in cuvinte și imagini” la un concurs…

- Regia Nationala a Padurilor &ndash Romsilva a inaugurat joi 13 septembrie &rdquoPunctul Fratiei Neamului Romanesc&rdquo un obiectiv ridicat de silvicultori in comuna Gura Teghii din judetul Buzau la punctul de intalnire al celor trei mari provincii romanesti pentru a marca Centenarul Marii Uniri din...